Футболіст збірної України забив п'ятий гол за турецький клуб у сезоні – відео
Форвард "Кайсеріспора" Артем Кравець відзначився голом у матчі 23-го туру чемпіонату Туреччини проти "Коньяспора" (2:2).
Гравець збірної України зробив рахунок 1: 2 в компенсований до першого тайму час. Українець скористався помилкою воротаря і зіграв на добиванні.
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Кравець провів на полі весь матч. Для нього цей гол став 5-м в 12 матчах сезону.
Зазначимо, що сам поєдинок закінчився з рахунком 2:2. На 87-й хвилині Педро Енріке зрівняв рахунок в матчі в поєдинку чемпіонату Туреччини.
Відео голу Кравця
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