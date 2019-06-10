Футболіст збірної України зацікавив чемпіонів Бельгії

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Олександр Караваєв
Олександр Караваєв / 1927.kiev.ua

Футболіст збірної України та луганської "Зорі" Олександр Караваєв може продовжити кар'єру в чемпіонаті Бельгії. Гравець зацікавив новоспеченого чемпіона країни "Генк".

Бельгійський клуб запропонував луганцям 3 мільйони євро за 27-річного футболіста, повідомляє Voetbal Belgie.

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За інформацією джерела, "Генк" розраховує на молодь, але хоче підписати декількох досвідчених гравців перед груповим етапом Ліги чемпіонів.

Також у клубі розуміють, що після успішного сезону команду може покинути ряд футболістів, зокрема й українець Руслан Маліновський.

У минулому сезоні Караваєв провів 38 матчів, забив 10 голів і зробив 6 результативних передач. За кордоном Караваєв вже виступав за турецький "Фенербахче".

Можливо, що інтерес "Генка" до Караваєва виник після впевненої гри Олександра за збірну України проти Сербії. У тому поєдинку футболіст віддав дві результативні передачі, а "синьо-жовті" перемогли 5:0.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери ФК Зоря
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