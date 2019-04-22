Футболіст збірної України зацікавив топ-клуб з чемпіонату Бельгії – все залежить від "Шахтаря"

Угорський клуб "Ференцварош" та "Шахтар" не можуть дійти згоди щодо переходу гравця збірної України Івана Петряка.

"Шахтар" вимагає у "Ференцвароша" два мільйони євро за викуп контракту Івана Петряка. Про це повідомили журналісти програми "Профутбол".

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Також Іваном цікавиться бельгійський "Брюгге". На даний момент, угорський клуб не може домовитися з "гірниками", але переговори триватимуть, як стверджує джерело.

У "Ференцвароші" дуже зацікавлені в угоді, однак два мільйони – занадто велика сума для них. Гранд ж бельгійського футболу зможе дозволити собі трансфер українця.

У поточному сезоні Івану вдалося 6 разів вразити ворота суперника і віддати 11 результативних передач в 34 поєдинках за угорців.

Раніше Спорт 24 писав, що дружина Івана Петряка Юлія – незабаром подарує своєму чоловікові первістка. Фотографію на якій у дівчини виразно видно животик "засвітив" агент футболіста Іван Пироженко.

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