Футболіст збірної України заявив, що хоче грати в Туреччині

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Євген Селезньов
Євген Селезньов / Imago

Український форвард Євген Селезньов висловив бажання продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини. На цей момент Євген перебуває без клубу.

Останнім клубом футболіста була іспанська "Малага", однак сторони вирішили не продовжувати співпрацю. Відтак, Селезньов, який наразі без клубу, заявив, що хоче повернутися у Туреччину.

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Я хочу продовжити свою кар'єру в турецькій Суперлізі. Я люблю турецьких людей, вони дуже щирі,
– сказав Селезньов.

У Туреччині футболіст збірної України вже виступав. Євген захищав кольори "Карабюкспора" та клубу "Акхісар Беледієспор".

У минулому сезоні за "Малагу" в другій лізі Іспанії (Сегунді) Селезньов зіграв тільки 12 матчів. Євген не забив жодного голу.

За інформацією ЗМІ, сам Селезньов начебто не захотів залишатися у "Малазі", тому що не отримував ігрової практики в іспанському клубі. До того ж у нього є більш привабливі, у фінансовому плані, пропозиції.

Наразі українського гравця пов'язують з турецькими клубами.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Євген Селезньов Трансфери
Джерело: Ajansspor
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