Футболіст зіткнувся з партнером й заробив величезну гематому на обличчі: фото

Захисник "Кардіффа" Джо Беннетт отримав неприємне ушкодження під час матчу Чемпіоншипа (друга за значущістю ліга Англії). Клуб з Уельсу зустрічався "Шеффілд Венсдей".

У боротьбі за верховий м'яч футболіст вдарився у партнера по команді Девіда Хойлетта й заробив моторошну гематому.

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Одноклубник зміг повернутися в гру й відбігав матч до кінця. Натомість Беннетта забрали на ношах. Пізніше він опублікував у твіттері фото після матчу.

Хойлетт, твоя голова зроблена з бетону. Взагалі все в нормі, перелому немає. Відмінний результат від хлопців,

– написав футболіст валлійського клубу.

@jrhoilett23 your head is made of concrete all good though no fracture. Great result from the boys ️ @cardiffcityfc pic.twitter.com/Kw8U3Y9Dgi — Joe Bennett (@JoeBennett27) 29 декабря 2019 г.

"Кардіфф" виграв матч з рахунком 2:1. Клуб посідає 10-й рядок Чемпіоншипа.