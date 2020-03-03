Футболіст зламав собі ніс коліном, намагаючись пробити в падінні через себе під час гри: відео
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Захисник польського клубу "ЛКС Лодзь" Мацей Домбровскі вже на 6-й хвилині матчі проти "Арки" був змушений покинути поле. Захисник отримав перелом носа. Травму він завдав сам собі.
Під час подачі з кутового Домбровскі намагався пробити в падінні через себе. Але удар по м'ячу не вдався. Натомість гравець влучив коліном собі в обличчя.
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Від цього удару в гравця потекла кров з носа. На поле вийшли медики, які надали йому першу допомогу. Вони ж констатували у нього перелом носа.
Сам матч закінчився внічию 1:1. "ЛКС Лодзь" вдалося врятувати нічию аж на 90+4 хвилині.
Відеоогляд матчу "Арка" – "ЛКС Лодзь"
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