Видання Tuttosport представило список зі ста претендентів на премію Golden Boy 2020. Цього року за нагороду знову побореться український футболіст.

Цітаішвілі єдиний український номінант Серед номінантів з українських футболістів – хавбек київського "Динамо" Георгій Цітаішвілі. Про це повідомляє Tuttosport. До речі Чемпіони світу 2019: яка доля спіткала лідерів української команди після успішного Мундіалю Також у списку є ще один представник чемпіонату України. На нагороду претендує бразильський півзахисник "Шахтаря" Тете. Серед іменитих футболістів на премію претендують: Ерлінг Голанд ("Боруссія" Д)

Каллум Хадсон-Одоі ("Челсі")

Альфонсо Девіс ("Баварія")

Ансуї Фаті ("Барселона")

Філ Фоден ("Манчестер Сіті") Проголосувати можна на сайті Tuttosport. Що таке Golden Boy? Щорічна нагорода найкращому футболісту Європи до 21 року. Вручається з 2003 року. Нагорода була заснована головним редактором газети Tuttosport. Торік українець Андрій Лунін став 15-м у голосуванні. Перемогу Щорічна нагорода найкращому футболісту Європи до 21 року. Вручається з 2003 року. Нагорода була заснована головним редактором газети Tuttosport. Торік українець Андрій Лунін став 15-м у голосуванні. Перемогу здобув Жоау Фелікс.