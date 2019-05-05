Футболіста "Арсенал-Київ" забрала "швидка" з матчу у Львові

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Артур Авагімян
Артур Авагімян / facebook.com/arsenal1925kyiv

У матчі 27-го туру чемпіонату України з футболу між "Карпатами" та "Арсеналом-Київ" футболіст гостей зазнав прикрої травми.

Півзахисник "канонірів" Артур Авагімян зазнав ушкодження у середині першого тайму й не зміг продовжити гру.

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Відразу після того, як він покинув поле, його забрала карета швидкої допомоги.

За інформацією Спорт24, в Авагімяна виявили перелом ноги. Відтак, сезон для футболіста київського клубу завершений.

У цьому сезоні Артур Авагімян зіграв за "канонірів" у двох матчах чемпіонату України, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

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Теги: Новини Спорту ФК Арсенал-Київ Спорт Футбол
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