Футболіста "Арсенал-Київ" забрала "швидка" з матчу у Львові
У матчі 27-го туру чемпіонату України з футболу між "Карпатами" та "Арсеналом-Київ" футболіст гостей зазнав прикрої травми.
Півзахисник "канонірів" Артур Авагімян зазнав ушкодження у середині першого тайму й не зміг продовжити гру.
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Відразу після того, як він покинув поле, його забрала карета швидкої допомоги.
За інформацією Спорт24, в Авагімяна виявили перелом ноги. Відтак, сезон для футболіста київського клубу завершений.
У цьому сезоні Артур Авагімян зіграв за "канонірів" у двох матчах чемпіонату України, забив один гол та віддав дві результативні передачі.
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