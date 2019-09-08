Футболіста "Челсі" побили через приставання до дівчини іншого гравця, йому мало не зламали ногу

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Денні Дрінквотер
Денні Дрінквотер

Англійський футболіст лондонського "Челсі", що зараз виступає на правах оренди в "Бернлі" Деніел Дрінквотер, пропустить наступні чотири тижні через травму. Її він отримав через свою поведінку.

Дрінквотер святкував день народження свого друга в одному з нічних клубів Манчестера. Там він напився та почав приставати до дівчини іншого футболіста – Кгосі Нтле. Це не дуже сподобалося самому гравцю. Тож між спортсменами виникла сутичка. Після цього охоронці закладу вивели Дрінквотера на вулицю, пише The Sun.

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Вже на вулиці на футболіста напало шестеро осіб. Вони почали його бити. Нападники знали, що він футболіст, тож почали скакати йому на щиколотку з криками "Зламайте йому ногу". В результаті побиття гравець отримав розрив зв'язок гомілковостопного суглоба, забої обличчя, плечей і рук.


Денні Дріеквотер після нападу

Однак поліцію на місце події не викликали. Друг Дрінквотера викликав йому таксі та відправив його додому.

Після інциденту "Челсі" та "Бернлі" заявили, що гравець отримав травму щиколотки, не повідомивши деталей. Імовірно, Дрінквотер через пошкодження пропустить близько 4 тижнів. Футболіст, що свого часу ставав переможцем чемпіонату Англії у складі "Лестера", не грав в АПЛ вже 18 місяців.

лодыжку и кричали: «Сломайте ему ноги». Они знали, что он звезда Премьер-лиги, и что это его источник существования. Повсюду была кровь, было невероятно противно», — сказал источник.

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3844545-igroka-chelsi-izbili-za-pristavanija-k-devushke-drugogo-futbolista.html?utm_source=copypaste
The Sun

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3844545-igroka-chelsi-izbili-za-pristavanija-k-devushke-drugogo-futbolista.html?utm_source=copypaste
The Sun

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3844545-igroka-chelsi-izbili-za-pristavanija-k-devushke-drugogo-futbolista.html?utm_source=copypaste
The Sun

Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.championat.com/football/news-3844545-igroka-chelsi-izbili-za-pristavanija-k-devushke-drugogo-futbolista.html?utm_source=copypaste
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Теги: Спорт Футбол Челсі
Джерело: The Sun
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