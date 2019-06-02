Футболіста Неймара звинуватили у зґвалтуванні: деталі історії

Футболіста французького ПСЖ та збірної Бразилії Неймара підозрюють у зґвалтуванні. За даними обвинувачення, випадок стався ще 15 травня у Парижі в готелі.

Заяву на Неймара до поліції подала жінка, ім'я якої тримається у таємниці. Розслідування справи проводить поліція Сан-Паулу, куди й було подано заяву.

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За даним видання UOL Sport, яке зуміло ознайомитися з деталями справи, все трапилося 15 травня в Парижі. Неймар познайомився з дівчиною через Instagram. Після чого через свого друга зробив їй необхідні документи, щоб вона могла прилетіти до нього в Париж. 15 травня, коли вона перебувала у паризькому готелі Sofitel Paris Arc de Triomphe, ввечері до неї прийшов Неймар. Він був п'яним. Після обміну ласками, футболіст проявив агресію та заволодів жінкою силою

Після цього жінка повернулася до Бразилії 17 травня. Але через страх та потрясіння не звернулася одразу до поліції.

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У Неймара вже відреагували на це повідомлення. Як заявили його адвокати, до них вже звертався представник від обвинувача. І назвали це вимаганням.

"Ми повністю відкидаємо несправедливі звинувачення. Всі докази спроби вимагання та факти відсутності зґвалтування будуть своєчасно подані в поліцію", – йдеться в заяві на сайті Неймара.

Сам футболіст опублікував відео, де показав, що дівчина сама вийшла на нього. Вона слала йому еротичні фото. Він не відкидає того, що між ними був сексуальний зв'язок, але заперечує сам факт зґвалтування.

"Я все розкрию: наше листування, моменти близькості. Така міра необхідна, щоб довести, що насправді нічого не сталося. Те, що відбулося в той день – відносини між чоловіком та жінкою, те, що відбувається у всіх парах. На наступний день нічого не сталося, ми продовжили листуватися. Мене звинувачують в зґвалтуванні, це важке слово. Ця ситуація застала мене зненацька. Дуже погано і сумно чути подібне. Тому що ті, хто знають мене, мій характер, розуміють, що я ніколи не став би робити подібне. Це була пастка, і я в неї потрапив. Це стане уроком. Є люди, які хочуть отримати свій зиск і вимагати щось. Дуже сумно і боляче, – заявив Неймар.

Кого ще з відомих спортсменів звинувачували у зґвалтуванні

Найвідоміша історія з Кріштіану Роналду. Американка Кетрін Майорга з Лас-Вегаса повідомила німецькому виданню Der Spiegel, що її згвалтував Кріштіану Роналду в 2009 році. Одразу після згвалтування Роналду заплатив жінці 375 тисяч доларів за мовчання. Однак у 2017 році її адвокат заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидає та називає їх фейком.

Ще один обвинувачений – баскетболіст Крістапс Порзінгіс. Жінка, яка звинуватила Порзінгіса, заявила, що той зґвалтував її 7 лютого 2018 року, коли грав за "Нью-Йорк" та жив по сусідству з нею. За її словами, латвієць прийшов додому після матчу з "Мілуокі", в якому отримав травму. Близько другої години ночі баскетболіст запросив жінку у свою квартиру, де і сталося зґвалтування. У поліції, пояснюючи своє пізніше звинувачення, жінка сказала, що Порзінгіс запропонував їй 68 тисяч доларів на навчання її брата в коледжі в обмін на мовчання. Однак пізніше відмовився виплачувати обумовлену суму.