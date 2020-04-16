Футболіста "Реала" можуть ув'язнити на 3 роки

Сербський нападник "Реала" Лука Йович ризикує потрапити за ґрати. 22-річний футболіст порушив карантин у Сербії.

Сербське видання Informer повідомляє, що поліція пред'явила звинувачення Йовичу за порушення карантину в Сербії.

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Йому висунуто звинувачення за статтею 248 Кримінального кодексу. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 місяців до 3 років.

Йович прилетів до Сербії з Іспанії вже після початку карантину. Тому гравець мав перебувати в ізоляції протягом 14 днів.

Але через декілька днів футболіста помітили в центрі Белграда. Начебто Лука гуляв.

Йович прилетів у Сербію з документом від лікарів мадридського "Реала", в якому було сказано, що він двічі здав негативний тест на коронавірус.

За іншою інформацією, в аеропорту Белграда Йович підписав документ, в якому погодився дотримуватися 14-денної самоізоляції.

Йович перейшов у "Реал" влітку 2019 року за 60 мільйонів євро. У дебютному сезоні за "вершкових" серб відіграв 24 матчі й забив 2 голи.

Повернення Йовича у Сербію розкритикували прем'єр-міністр Ана Брнабич та президент Александр Вучич. Вони пригрозили футболісту в'язницею, якщо він ще раз покине дім.

Мілан Йович, батько Луки, не залишився осторонь скандалу. Він заявив, що підтримає ув'язнення сина, якщо Лука дійсно винен.

"Якщо його повинні посадити до в'язниці, тоді так і буде. Я повністю згоден з президентом і прем'єр-міністром Сербії з приводу кримінального покарання, але тільки якщо мій син винен. Підтримаю таке рішення, якщо Лука порушив закон, але він прибув до Белграда і залишається вдома.

Його дівчина Софія вагітна, вона не могла вийти з дому, щоб відсвяткувати свій день народження. З'явилося декілька фотографій, на яких вона розважається з Лукою, але вони були зроблені в Іспанії", – заявив Мілан Йович.

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