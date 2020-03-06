Футболіста Руслана Левигу засудили до 4 років тюрми за аварію, в якій загинув Сергій Закарлюка

Великобагачанський районний суд Полтавської області засудив до 4 років ув'язнення Руслана Левигу. Його визнали винним в ДТП, в якій загинув відомий футболіст Сергій Закарлюка. Також Левига має відшкодувати батькам загиблого по 200 тисяч гривень.

Історія аварії, в якій загинув Сергій Закарлюка

5 жовтня 2014 року автомобіль Mercedes, за кермом якого перебував Руслан Левига, на трасі Київ – Харків, в'їхав у військову вантажівку МАЗ-35335, яка стояла на проїжджій частині з увімкненими аварійними вогнями. Внаслідок зіткнення загинув пасажир легковика – Сергій Закарлюка. Сам Левига потрапив у реанімацію.

Хто такий Сергій ЗакарлюкаУкраїнський футболіст, півзахисник.

Розпочав професійну футбольну кар'єру у "Дніпрі" в сезоні 1993/94. Після цього перейшов до нікопольського "Металурга". Відомим став завдяки виступам за київський ЦСКА. У 2001 році перебрався до донецького "Металурга".



У 2002 році отримав виклик до національної збірної України. За "синьо-жовтих" зіграв у 9 матчах.



У 2003 році перейшов до "Шахтаря", але основним там не став. Тому перейшов до маріупольського "Іллічівця", де в 40 матчах забив 14 голів. Потім знову вернувся до донецького "Металурга", а з нього через сезон у 2006 році – до київського "Арсеналу", за який зіграв понад 100 матчів.



У 2011 році прийняв запрошення перейти до полтавської "Ворскли". Але відіграв там лише першу половину сезону. Другу частину він розпочав в першоліговій "Полтаві".



У 2012 році закінчив професійну кар'єру. Після цього розпочав тренерську кар'єру. Спочатку – асистентом нового головного тренера київського "Арсеналу" Юрія Бакалова. Після його відставки навіть провів один матч як виконуючий обов'язки головного тренера команди.



На момент аварії Закарлюка працював у тренерському штабі "Нафтовика-Укрнафти", за який виступав Руслан Левига.

Судовий процес

Левига у суді намагався довести, що він не зумів уникнути зіткнення з вантажівкою, адже перед ним їхав інший автомобіль, який різко повернув без включення відповідних світлових сигналів. Однак свідки підтвердили, що в момент аварійної зупинки у вантажівки були включені аварійні та габаритні вогні, тож її було видно здалеку.

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При цьому, за словами очевидців, Левига поводив себе вкрай неадекватно. А аналіз крові в нього вдалося взяти вже в лікарні після госпіталізації. В крові виявили 0,8 проміле алкоголю (при дозволеній нормі до 0,2 проміле).

Варто відзначити, що після аварії Левига виступав за аматорські колективи, а у 2018 році перебрався на окуповані території, де був гравцем таких команд як "Оплот Донбаса" та "Гвардієць".

Рішення суду

Великобагачанський районний суд вирішив, що Левига винен у ДТП. Його засудили до 4 років ув'язнення, взявши під варто прямо в залі суду. Також колишній футболіст має відшкодувати батькам загиблого по 200 тисяч гривень.

Вирок може буди оскаржений протягом 30 днів.