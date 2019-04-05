Футболіста викрали на вертольоті прямо посеред матчу й він заплатив штраф: відео

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Футболіста викрали на вертольоті прямо посеред матчу й він заплатив штраф: відео

В аматорському чемпіонаті Сицилії з футболу гравця викрали на вертольоті прямо посеред матчу й він був змушений заплатити штраф.

У другому таймі матчу між "Віагранде" і "Неброді" на поле несподівано приземлився вертоліт. З нього вискочили хлопці в балаклавах та викрали гравця "Віагранде" Ігнаціо Барбагалло.

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Викрадення футболістка налякало не тільки уболівальників, але й гравців.

Незабаром з'ясувалося, що це був розіграш. 55-річний Барбагалло інсценував викрадення у своєму останньому матчі в кар'єрі.

Але цей жарт йому дорого обійшовся. Футболісту доведеться виплатити штраф 200 євро. Також він отримав дискваліфікацію до 31 травня 2019 року.

Крім того, Ігнаціо загрожують додаткові санкції від влади – він не погодив посадку вертольота в людному місці.

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Теги: Спорт Футбол
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