Футболіста викрали на вертольоті прямо посеред матчу й він заплатив штраф: відео
В аматорському чемпіонаті Сицилії з футболу гравця викрали на вертольоті прямо посеред матчу й він був змушений заплатити штраф.
У другому таймі матчу між "Віагранде" і "Неброді" на поле несподівано приземлився вертоліт. З нього вискочили хлопці в балаклавах та викрали гравця "Віагранде" Ігнаціо Барбагалло.
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Викрадення футболістка налякало не тільки уболівальників, але й гравців.
Незабаром з'ясувалося, що це був розіграш. 55-річний Барбагалло інсценував викрадення у своєму останньому матчі в кар'єрі.
Але цей жарт йому дорого обійшовся. Футболісту доведеться виплатити штраф 200 євро. Також він отримав дискваліфікацію до 31 травня 2019 року.
Крім того, Ігнаціо загрожують додаткові санкції від влади – він не погодив посадку вертольота в людному місці.
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