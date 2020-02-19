Футболіста, який укусив суперника за пеніс, дискваліфікували на п'ять років

В аматорській лізі Франції стався незвичний інцидент за участі гравців команд "Тервіль" і "Сотріх". Після матчу футболісти влаштували бійку поблизу стадіону, яка закінчилася тим, що один з них вкусив суперника за статевий орган.

За такий незвичний спосіб завершення конфлікту гравця на п'ять років відсторонили від футболу, пише Republicain-lorrain.

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Постраждалому від укусу після бійки навіть наклали 10 швів. До слова, за участь у бійці його теж відсторонили від футболу, але лише на пів року.

Через те, що інцидент був доволі незвичним, дисциплінарна комісія навіть призначила спеціального інструктора, який займався розслідуванням обставин.

Покарали і команду "Сотріх" – за невиконання зобов'язань щодо забезпечення порядку під час матчу. Клуб оштрафували на 200 євро і позбавили двох залікових очок.