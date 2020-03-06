24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

Футболіста збірної Португалії дискваліфікували на пів року за бійку з арбітром: відео

- Читать новость на русском
Желсон Мартінш / footballtransfer.ru

Вінгер французького "Монако" Желсон Мартінш у рамках 22-го туру у матчі з "Німом" штовхнув арбітра Мікаеля Лесажа, Португалець двічі дозволив собі такі дії – перед та після отриманням червоної картки.

Об'єднання елітних футбольних арбітрів виступило з офіційною вимогою строго карати за такі вчинки. 

Читайте також Футболіста Руслана Левигу засудили до 4 років тюрми за аварію, в якій загинув Сергій Закарлюка

Після розгляду епізоду дисциплінарною комісією було прийнято рішення відсторонити футболіста від матчів на шість місяців. У Об'єднанні арбітрів пояснили, що така поведінка футболіста є неприпустимою.

Відео епізоду вилучення

Після матчу футболіст попросив вибачення у інстаграмі за свою поведінку, проте, це йому не допомогло. Рішення набрало чинності з початку лютого 2020 року. Дискваліфікація футболіста завершиться у серпні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceux qui me connaissent savent que au long de ma carrière, j'ai toujours eu pour principe le respect pour tout le monde: collègues, adversaires, supporteurs et arbitres, sur le terrain et en dehors du même. Je ne suis pas agressif, je ne l’ai jamais été avec personne. Aujourd'hui, après réflexion, j'estime que je dois m'excuser pour mon attitude irréfléchie et avec le sang chaud. Je m'excuse en particulier auprès de l'arbitre Mikael Lesage, mais aussi auprès de mes collègues et de nos supporters. . Quem me conhece sabe que em toda a minha carreira sempre tive por princípio respeitar todos - desde os meus colegas, adversários, adeptos e árbitros - fora de campo e dentro de campo, onde nunca fui nem sou agressivo com ninguém. Sinto que devo pedir desculpa por uma atitude irrefletida e feita de cabeça quente. Peço desculpa, em especial ao Sr. árbitro Mikael Lesage, mas também aos meus colegas de equipa e aos nossos adeptos.

Допис, поширений Gelson Martins (@gelsondany77)

  • Цього сезону на рахунку португальця 21 матч, чотири забиті голи та одна результативна передача.
  • У 2016 році Желсон Мартінш дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Португалії.
  • У 2015 році у складі "Спортингу" став володарем Суперкубка Португалії. У 2018 році став володарем Кубка португальської ліги.
  • У 2019 році перейшов на правах оренди до французького "Монако". У клубі Мартінш одразу здобув місце в основному складі, забивши 4 м'ячі в 16 матчах чемпіонату. Влітку 2019 "Монако" викупило контракт португальця за 30 мільйонів євро.
Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
4 березня 14:25 Коронавірус і спорт: які події перенесли та скасували
Михайло Гема
сьогодні 09:11 Помер український шахіст Станіслав Богданович: що про нього відомо
Юрій Семенюк
5 березня 13:22 Хокеїст отримав поріз обличчя ковзаном під час матчу, йому наклали 90 швів: відео (18+)
Ігор Саджениця
5 березня 09:57 Грубі помилки арбітрів, після яких постраждали "Ворскла" та "Карпати" за видумані фоли: відео
Ігор Саджениця
5 березня 08:57 Українська шаблістка Ольга Харлан стала прототипом для ляльки Барбі: фото
Софія Кулай
Новини
Більше новин
Залиште відгук