Футболіста збірної Португалії дискваліфікували на пів року за бійку з арбітром: відео

Вінгер французького "Монако" Желсон Мартінш у рамках 22-го туру у матчі з "Німом" штовхнув арбітра Мікаеля Лесажа, Португалець двічі дозволив собі такі дії – перед та після отриманням червоної картки.

Об'єднання елітних футбольних арбітрів виступило з офіційною вимогою строго карати за такі вчинки.

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Після розгляду епізоду дисциплінарною комісією було прийнято рішення відсторонити футболіста від матчів на шість місяців. У Об'єднанні арбітрів пояснили, що така поведінка футболіста є неприпустимою.

Відео епізоду вилучення

Після матчу футболіст попросив вибачення у інстаграмі за свою поведінку, проте, це йому не допомогло. Рішення набрало чинності з початку лютого 2020 року. Дискваліфікація футболіста завершиться у серпні.