Футболіста збірної Португалії дискваліфікували на пів року за бійку з арбітром: відео
Вінгер французького "Монако" Желсон Мартінш у рамках 22-го туру у матчі з "Німом" штовхнув арбітра Мікаеля Лесажа, Португалець двічі дозволив собі такі дії – перед та після отриманням червоної картки.
Об'єднання елітних футбольних арбітрів виступило з офіційною вимогою строго карати за такі вчинки.
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Після розгляду епізоду дисциплінарною комісією було прийнято рішення відсторонити футболіста від матчів на шість місяців. У Об'єднанні арбітрів пояснили, що така поведінка футболіста є неприпустимою.
Відео епізоду вилучення
Після матчу футболіст попросив вибачення у інстаграмі за свою поведінку, проте, це йому не допомогло. Рішення набрало чинності з початку лютого 2020 року. Дискваліфікація футболіста завершиться у серпні.
- Цього сезону на рахунку португальця 21 матч, чотири забиті голи та одна результативна передача.
- У 2016 році Желсон Мартінш дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Португалії.
- У 2015 році у складі "Спортингу" став володарем Суперкубка Португалії. У 2018 році став володарем Кубка португальської ліги.
- У 2019 році перейшов на правах оренди до французького "Монако". У клубі Мартінш одразу здобув місце в основному складі, забивши 4 м'ячі в 16 матчах чемпіонату. Влітку 2019 "Монако" викупило контракт португальця за 30 мільйонів євро.