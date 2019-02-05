Футболіста збірної України обманули на гроші в закордонному клубі

280 Читать новость на русском
Соболя обманули на гроші в Чехії
Соболя обманули на гроші в Чехії / GETTY IMAGES

Футболіст збірної України Едуард Соболь, який виступає за клуб "Яблонець", потрапив у неприємну ситуацію в Чехії.

Вихованець "Шахтаря" залишився без грошей у Чехії.

Читайте також: Ярослав Ракіцький дебютував за "Зеніт" у товариському матчі

"У нього проблеми з агентами. Його "кинули" на гроші. У нього складне становище. Він без грошей", – повідомив журналіст Ігор Циганик.

Наразі іншої інформації немає.

 

 

У поточному сезоні Соболь провів 11 матчів за "Яблонець" у всіх турнірах. Усього він зіграв 428 хвилин. Едуард приєднався до чехів влітку 2018 на правах оренди. Його контракт належить донецькому "Шахтарю", проте чеський клуб має право викупу.

Свого часу Соболь захищав кольори донецького та запорізького "Металургів", "Металіста" й луганської "Зорі". За кордоном Едуард грав за чеську "Славію" і наразі виступає за "Яблонець", який у чемпіонаті Чехії на четвертому місці. За збірну України захисник дебютував 5 вересня 2016 року. Соболь виходив у футболці "синьо-жовтих" у дев'яти матчах.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
сьогодні
135746
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кріштіану Роналду – 34: голи знаменитого форварда у ворота українських клубів
сьогодні 14:00 Кріштіану Роналду – 34: голи знаменитого форварда у ворота українських клубів
416
Жозе Моурінью кумедно впав під час хокейного матчу в Росії: курйозне відео
4 лютого 19:38 Жозе Моурінью кумедно впав під час хокейного матчу в Росії: курйозне відео
1625
Пошуки Еміліано Сала: що трапилося та останні новини трагедії
4 лютого 12:21 Пошуки Еміліано Сала: що трапилося та останні новини трагедії
7574
Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу
3 лютого 16:45 Хто така Даяна Ястремська: історія 18-річної зірки українського тенісу
Ігор Саджениця 2947
Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
29 січня 10:13 Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
Ігор Саджениця 1379
Розпродаж "Карпат": куди можуть піти лідери команди та як виглядатимуть "леви" навесні
21 січня 16:00 Розпродаж "Карпат": куди можуть піти лідери команди та як виглядатимуть "леви" навесні
Ігор Саджениця 1365
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук