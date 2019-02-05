Футболіста збірної України обманули на гроші в закордонному клубі

Футболіст збірної України Едуард Соболь, який виступає за клуб "Яблонець", потрапив у неприємну ситуацію в Чехії.

Вихованець "Шахтаря" залишився без грошей у Чехії.

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"У нього проблеми з агентами. Його "кинули" на гроші. У нього складне становище. Він без грошей", – повідомив журналіст Ігор Циганик.

Наразі іншої інформації немає.

У поточному сезоні Соболь провів 11 матчів за "Яблонець" у всіх турнірах. Усього він зіграв 428 хвилин. Едуард приєднався до чехів влітку 2018 на правах оренди. Його контракт належить донецькому "Шахтарю", проте чеський клуб має право викупу.

Свого часу Соболь захищав кольори донецького та запорізького "Металургів", "Металіста" й луганської "Зорі". За кордоном Едуард грав за чеську "Славію" і наразі виступає за "Яблонець", який у чемпіонаті Чехії на четвертому місці. За збірну України захисник дебютував 5 вересня 2016 року. Соболь виходив у футболці "синьо-жовтих" у дев'яти матчах.

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