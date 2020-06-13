Футболісти київського "Динамо" Томаш Кендзьора розповів, що всі гравці погодились на скорочення зарплати через пандемію коронавірусу. Легіонер не став називати точні відсотки.

Цією інформацією поділився польський легіонер "Динамо", повідомляє видання Przeglad Sportowy.

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За його словами, всі ввійшли у дану ситуацію. Поляк не став називати точний відсоток, на який футболістам урізали зарплату.

Ми погодилися на зменшення зарплати, адже всі гравці розуміли ситуацію. Однак, я не буду говорити про конкретні суми,

– сказав оборонець.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що керівництво "Динамо" обговорювало з гравцями скорочення зарплати за березень на невеликий відсоток, а за квітень близько до 50 відсотків. Підготовку до відновлення сезону "Динамо" почало в травні.

Футболіст додав, що дотримується всі карантинних обмежень.