Футболістам у Німеччині заборонять займатися сексом

У Німеччині, де вже у травні планують відновити футбольний сезон, готують жорсткі обмеження для гравців. Через ризики заразитися коронавірусом футболістам заборонять займатися сексом.

Як повідомляє Daily Mail, керівництво Бундесліги обговорює ряд попередніх заходів, які будуть застосовані до футболістів.

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За інформацією джерела, футболістам документально не рекомендуватимуть поцілунки і секс зі своєю другою половинкою через ризик заразитися.

На стадіонах під час матчів зможуть перебувати до 300 осіб. Гравці будуть користуватися тільки індивідуальними речами, наприклад, пляшками для напоїв.

Передматчеві фото і рукостискання будуть скасовані, післяматчеві інтерв'ю – зведені до мінімуму.

Після прибуття на матч всім гравцям будуть вимірювати температуру і перед тренуваннями робити тест на коронавірус. Після гри команди будуть залишати стадіон по черзі.

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Як повідомляв 24 канал, умовою для відновлення сезону буде обов'язкове носіння масок під час гри.

При цьому футболісти на лавці запасних повинні дотримуватися дистанції в 1,5 метра один від одного. Крім того, заборонено буде спільно святкувати голи.

У Німеччині підтверджено 156 513 випадки зараження COVID-19, померло 5 877 осіб.

Коли відновиться Бундесліга?За попередньою інформацією, рестарт чемпіонату Німеччини може відбутися вже 9 травня. Про відновлення чемпіонату офіційно повідомила Бундесліга. Вирішувати, чи відновлювати сезон будуть німецькі політики.

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