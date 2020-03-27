Футболістам вимушено знизять зарплати на 50%

ФІФА попросить професійних футболістів погодитися зі зниженням зарплати на 50% через призупинення матчів. Лідери ФІФА провели онлайн-нараду з представниками Асоціації європейських клубів (ECA) і Міжнародною федерацією асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

На нараді сторони обговорювали заходи, які необхідно прийняти, щоб впоратися з кризою через пандемію коронавірусу, інформує Marca.

Зокрема, ряд турнірів зупинені та перенесені на наступний рік.

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Один з головних заходів – попросити футболістів погодитися з тимчасовим зниження зарплати на 50%.

Коли ситуація нормалізується, футболістам обіцяють, що контракти повернуться до колишнього статусу.

Додатково планується створення фонду, куди будуть вносити гроші ФІФА, конфедерації, федерації, всі футболісти, спонсори і телевізійні мережі.

Фонд стане гарантією того, що футбол збереже свою нинішню структуру.

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Реакція футболістів на зниження зарплати

У Німеччині футболісти декількох клубів погодилися на зниження зарплати.

Зокрема, гравці "Баварії" та "Боруссії" Дортмунд погодилися зменшити зарплату на 20%.

Це допоможе клубам зберегти штатних працівників.

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На зменшення зарплати також пішли гравці "Боруссії" Менхенгладбах та "Уніона".

У "Боруссії" заявили, що подібний крок дозволить клубу заощадити 1 мільйон євро на місяць.

Натомість деякі футболісти іспанської "Барселони" відмовилися від зменшення зарплати на час надзвичайного стану в Іспанії.

Керівництво каталонців запропонувало гравцям піти на скорочення окладу на 70%.

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