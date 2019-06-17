Футболістам збірної України U-20 присвоїли найвище спортивне звання

Футболісти збірної України U-20 отримали звання "Майстрів спорту України міжнародного класу". Почесне звання українські футболісти отримали за перемогу на чемпіонаті світу в Польщі.

Гравці молодіжної збірної України отримали почесні нагороди під час урочистостей у Будинку футболу в Києві.

Читайте також: Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі

Окрім подарунків та почесних відзнак, футболістів нагородили званнями "Майстер спорту України міжнародного класу". Це найвище спортивне досягнення в Україні.



Фото: ffu.ua

Під час нагородження були присутні міністр молоді та спорту Ігор Жданов, глава НОК України Сергій Бубка та глава УАФ Андрій Павелко.

У фінальному матчі на чемпіонаті світу в Польщі збірна України впевнено перемогла Південну Корею. На старті матчу "синьо-жовті" пропустили з пенальті, але зуміли відповісти трьома точними ударами та здобути перемогу.

Одразу троє гравців збірної України отримали персональні нагороди за участь у Чемпіонаті світу з футболу U-20. Йдеться про Андрія Луніна, Сергія Булецу та Данила Сікана. Троє українців визнані одними з найкращих на Мундіалі.

У неділю, 16 червня, команда прибула до Києва. В аеропорту "Бориспіль" їх зустріли родичі, друзі та фанати.