Футболісти "Динамо" здали тест на COVID-19: результат

З 11 травня в Україні будуть дозволені командні тренування. Футболісти "Динамо", які до цього тренувалися індивідуально, здали тест на COVID-19, щоб отримати можливість тренуватися у групах.

Про те, що футболісти "Динамо" здали тести на COVID-19, інформує сайт київського клубу.

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"На щастя, результати тестів у всіх негативні, всі здорові та готові приступити до командних тренувань", – мовиться у повідомленні.

У "Динамо" заявили, що протягом двох днів ПЛР-тести на COVID-19 здали гравці, тренерський штаб та персонал команди, що обслуговує. Сумарно 60 тестів.

Що таке ПЛР-тест?Це полімеразна ланцюгова реакція. Тобто, такий метод у молекулярній біології, завдяки якому можна збільшити незначну кількість бажаного ДНК у матеріалі (пробі), а отже і підтвердити його наявність. Відповідно, ПЛР-тест на COVID-19 виявляє у, наприклад, слині людини ДНК коронавірусу SARS-CoV-2.

Клубний лікар першої команди "Динамо" Андрій Шморгу заявив, що ПЛР-тести, ймовірно, будуть проводитися безпосередньо перед кожним матчем.

Коли відновиться УПЛ

За попередньою інформацією, чемпіонат України з футболу відновиться 30 травня.

До речі Відновлення УПЛ: з'явилася дата і календар матчів

Українська асоціація футболу (УАФ) створила медичний протокол для відновлення футбольного сезону. Футболісти змушені будуть проводити тренування у масках.

На цей момент клуби УПЛ повинні вирішити, де будуть догравати 9 турів. "Десна" пропонує провести матчі "верхньої шістки" у Києві.

Натомість "Зоря" наполягає, щоб поєдинки відбувалися у Дніпрі та Запоріжжі.

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