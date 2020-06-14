Гравці "Шахтаря" підтримали травмованого захисника команди Ісмаїлі перед матчем 26 туру УПЛ з "Колосом".

Футблісти вийшли на розминку перед матчем з "Колосом" у футболках із зображенням бразильця і підписом "Ісма, ми з тобою". Відповідне фото з'явилося в Instagram-акаунті "гірників".

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Також в своєму Instagram Ісмаїлі підтримав Євген Коноплянка:

Брат, просто знай, що ми з тобою. І ми віримо, що ти повернешся ще сильніше. Хоча куди вже сильніше, я не знаю. Тільки з таким настроєм приймай цей виклик.

Травма Ісмаїлі

Ісмаїлі зазнав прикрої травми на тренуванні "Шахтаря". За його підсумками у Ісмаїлі діагностували пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.

На гравця чекає операція. У гру бразилець зможе повернутися приблизно через пів року.

У нинішньому сезоні Ісмаїлі зіграв 21 матч в УПЛ, в яких забив два м'ячі і зробив 5 результативних передач.