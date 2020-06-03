Секретар спортивно-медичного комітету УАФ Максим Бецко прокоментував ситуацію зі спалахом коронавірусу у львівському клубі. Футболісти не зможуть швидко відновитись, щоб зіграти у матчах.

Дану ситуацію секретар озвучив у програмі "Футбол NEWS".

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За його словами, людина, яка інфікувалась, здатна заразити чималу кількість людей навколо себе. Однак, секретар підкреслив, що звинувачувати у даній ситуації нікого не потрібно.

Тому футболісти, які зараз хворіють, повернуться до гри ще не скоро. Це не буде два тижні,

– прокоментував Бецко.

Додамо, що до матчів допускаються лише ті спортсмени, які нормативними документами МОЗ вважаються здоровими, повністю вийшли з захворювання, а також пройшли повну реабілітацію.

Львів'яни закликали не зупиняти поєдинки поточного сезону.

Що відомо про коронавірус у "Карпатах"

30 травня у футболістів і персоналу "Карпат" виявили позитивні тести на COVID-19. Через це поєдинок "Карпати" – "Маріуполь" не відбувся 31 травня. Гра може бути перенесена у Маріуполь.

У понеділок, 1 червня, "Карпати" пройшли повторне тестування.

Клуб повідомив, що 2-го червня отримав менше, аніж половину позитивних результатів тестування. Всього тест здали 65 осіб.

Через це "Карпати" вирішили піти на двотижневий карантин.

Львів'яни пропустять два наступні тури – проти Ворскли та СК Дніпро-1 відповідно.