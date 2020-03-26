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Футболісти "Барселони" відмовилися від зменшення зарплати через коронавірус

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Футболісти "Барселони" відмовилися від зменшення зарплати через коронавірус / twitter.com/FCBarcelona

Деякі футболісти "Барселони" відмовилися від зменшення зарплати на час надзвичайного стану в Іспанії через пандемію коронавірусу. Керівництво каталонців запропонувало гравцям піти на скорочення окладу на 70% .

Скорочення зарплати мало торкнутися тільки самої зарплати і не впливати на інші виплати, інформує Diario Sport.

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Такий захід планувався ввести тільки на час надзвичайного стану, введеного в Іспанії до 11 квітня.

Однак думка футболістів клубу розділилися. Частина футболістів виступає проти ідеї і не розуміє, чому вони повинні відповідати за неефективні дії менеджменту.

Друга група гравців вважає пропозицію обгрунтованою та готова її розглянути.

Існує ще третя група, яка чекає рішення асоціації іспанських футболістів. Остання обговорює з Ла Лігою терміни відновлення сезону.

Коронавірус та іспанський футбол

  • 23 березня Ла Ліга та Королівська федерація футболу Іспанії прийняли рішення безстроково призупинити всі футбольні матчі в країні.
  • Позитивні тести на коронавірус в Іспанії здали декілька футболістів та працівників команд. Також там є перші втрати через Covid-19.
  • Коронавірусом заразився гендиректор "Леганесу" Мартін Ортега та захисника "Валенсії" Есекіель Гарай.
  • Також у "Валенсії" близько 30% гравців заражені коронавірусом.
  • Covid-19 виявлено у трьох футболістів і сімох членів тренерського штабу "Алавеса".
  • Коронавірус забрав життя відомого спортивного журналіста Хосе Марії Кандели та колишнього президента "Реала" Лоренцо Санси.
  • Через коронавірус помер колишній тренер "Еспаньйола" Беніто Хоанет. Йому було 84 роки. Covid-19 діагностували у скаута "Барселони" Андре Кюрі.
  • Загалом кількість випадків коронавірусу в Іспанії зросла в десятки разів з моменту введення надзвичайного стану 14 березня, а кількість загиблих збільшилася з 30 до 3434.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Коронавірус Covid-19 ФК Барселона Новини Спорту Спорт Футбол
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