Футболісти "Барселони" відмовилися від зменшення зарплати через коронавірус

Деякі футболісти "Барселони" відмовилися від зменшення зарплати на час надзвичайного стану в Іспанії через пандемію коронавірусу. Керівництво каталонців запропонувало гравцям піти на скорочення окладу на 70% .

Скорочення зарплати мало торкнутися тільки самої зарплати і не впливати на інші виплати, інформує Diario Sport.

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Такий захід планувався ввести тільки на час надзвичайного стану, введеного в Іспанії до 11 квітня.

Однак думка футболістів клубу розділилися. Частина футболістів виступає проти ідеї і не розуміє, чому вони повинні відповідати за неефективні дії менеджменту.

Друга група гравців вважає пропозицію обгрунтованою та готова її розглянути.

Існує ще третя група, яка чекає рішення асоціації іспанських футболістів. Остання обговорює з Ла Лігою терміни відновлення сезону.

Коронавірус та іспанський футбол

23 березня Ла Ліга та Королівська федерація футболу Іспанії прийняли рішення безстроково призупинити всі футбольні матчі в країні.

Позитивні тести на коронавірус в Іспанії здали декілька футболістів та працівників команд. Також там є перші втрати через Covid-19.

Коронавірусом заразився гендиректор "Леганесу" Мартін Ортега та захисника "Валенсії" Есекіель Гарай.

Також у "Валенсії" близько 30% гравців заражені коронавірусом.

Covid-19 виявлено у трьох футболістів і сімох членів тренерського штабу "Алавеса".

Коронавірус забрав життя відомого спортивного журналіста Хосе Марії Кандели та колишнього президента "Реала" Лоренцо Санси.

Через коронавірус помер колишній тренер "Еспаньйола" Беніто Хоанет. Йому було 84 роки. Covid-19 діагностували у скаута "Барселони" Андре Кюрі.

Загалом кількість випадків коронавірусу в Іспанії зросла в десятки разів з моменту введення надзвичайного стану 14 березня, а кількість загиблих збільшилася з 30 до 3434.

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