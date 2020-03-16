Футболісти бразильського "Греміо" вийшли на матч у масках на знак протесту

Багато футбольних чемпіонатів у світі були тимчасово призупинені через пандемію коронавірусу. Бразильські футболісти на знак протесту вийшли в масках, щоб заявити владі своє невдоволення про продовження чемпіонату та досягли свого.

Футболісти бразильського "Греміо" висловили протест, наполягаючи на тому, що футбольний сезон повинен бути зупинений через загрозу поширення коронавірусу. На недільний матч гравці і тренерський штаб вийшли з марлевими масками на обличчях.

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Як заявив директор "Греміо" Пауло Луїз, цей протест мав на увазі підтримку ідеї зупинки чемпіонату. Життя має бути пріоритетом, тому настав час продемонструвати свою позицію і нагадати владі, що футболісти – теж люди. Немає сенсу просто закривати трибуни для уболівальників, весь світ зупинився. Команда сподівається, що здоровий глузд переможе.



Футболісти "Греміо"

Гравці команди вийшли на матч проти "Сан-Луїза" в масках. Правда, після стартового свистка гра продовжилася та гравці зняли маски.

Сам матч завершився перемогою "Греміо" – 3:2.

Після матчу бразильська влада вирішила тимчасово зупинити чемпіонат. Дата, коли чемпіонат буде поновлено на разі невідома.

Додамо, що ситуація захворювань на коронавірус в Бразилії різко підвищились. Станом на сьогодні, 16 березня, у країні виявили 200 заражень коронавірусом.

Карта захворювань на китайський коронавірус:

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