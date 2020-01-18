24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Футболісти "Карпат" приступили до тренувань, не дивлячись на борги клубу

332 Читать новость на русском
"Карпати" повернулися до тренувань / ФК "Карпати"

У суботу, 18 січня, на заміській базі в Брюховичах "Карпати" провели два тренування.

З основою тренувався і ряд футболістів молодіжної команди. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Читайте також: Гравці "Карпат" вимагають зустріч з керівництвом клубу через борги

Спочатку хлопці провели розминку під чітким керівництвом тренерського штабу. Згодом вони отримали настанови від коуча "Карпат" і почали виконувати ряд фізичних вправ. Після цього футболісти розділилися на п'ятірки і зіграли в "квадра". Надалі гравці активно працювали над володінням м'яча і вже в кінці тренування провели двосторонню гру.


"Карпати" повернулися до тренувань / Фото: ФК "Карпати"

Спорт24 повідомляв, що тренер команди Роман Санжар розповів про наявність боргів у клубу. Якщо клуб не почне виплачувати зарплату, то гравці планують відмовитись тренуватись і летіти з командою в Туреччину, де "зелено-білі" мають готуватимуться до другої частини української Прем'єр-ліги.

На зимову перерву "Карпати" пішли в якості найгіршої команди УПЛ. Після 18 турів львів'яни з 11 очками в активі займають останню сходинку в турнірній таблиці першості.

Єлизавета II оприлюднила остаточне рішення щодо Меган Маркл та принца Гаррі
18 січня
16003
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Карпати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 січня 12:28 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 3640
16 січня 14:30 Зимові Юнацькі Олімпійські ігри 2020: медальний залік
Юрій Семенюк 957
17 січня 19:20 Американський хокеїст грубо розбив обличчя росіянину Овечкіну під час матчу – відео
Юрій Семенюк 4136
18 січня 15:34 Українські спортсмени, які підіграють російській пропаганді: антирейтинг
Леонід Остальцев 2999
18 січня 11:34 Поліція зупинила авто Усика на дорозі: відео розвитку подій
Ірина Кошанська 23383
Новини
Більше новин
Залиште відгук