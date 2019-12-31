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Футболісти "Шахтаря" підготували новорічний сюрприз для своїх шанувальників: відео

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Новорічне привітання від "Шахтаря" / ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" опублікував ролик-привітання для всіх уболівальників до Різдва і Нового року.

У зйомках взяли участь Луїш Каштру, Дарійо Срна, Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Тете, Додо, Манор Соломон, а також Андрій Пятов, Тарас Степаненко, Сергій Кривцов і Жуніор Мораес з сім'ями.

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Рояль і смокінги – такими ви їх ще не бачили! 

"З Новим роком і Різдвом, сім'я ФК "Шахтар"! – йдеться на офіційному Twitter команди.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтар
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