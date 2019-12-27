Топ-10 футболістів, у яких закінчується контракт – вони стануть безкоштовними

У січні в європейському футболі відкриється зимове трансферне вікно, під час якого клуби зможуть купувати і підписувати контракти з новими футболістами. Спорт24 представляє топ-10 гравців, які скоро стануть вільними агентами, оскільки їхні контракти закінчуються влітку. Попередній контракт дозволить клубу не платити відступні за футболіста.

Крістіан Еріксен, 27 років ("Тоттенхем")

Данський хавбек не приховує свого бажання покинути Лондон. Еріксен хоче перебратися у мадридський "Реал", тому втратив місце у стартовому складі "шпор".

У минулому сезоні данець провів 51 матч, забив 10 голів та віддав 17 результативних передач.

Враховуючи, що ціна на Еріксена складає 90 мільйонів євро, то отримати такого гравця безкоштовно буде безцінно.

Читайте також: Зимові трансфери 2020: онлайн

Тома Меньє, 28 років (ПСЖ)

Ймовірно, що ПСЖ продовжить контракт з лідером збірної Бельгії, адже втрачати гравця такого рівня не варто. Наразі вартість Тома складає 30 мільйонів євро.

У цьому сезоні бельгієць відіграв за ПСЖ 16 матчів, у яких забив один гол та віддав одну результативну передачу.

Минулий сезон також був продуктивним для Меньє: 31 матч, 5 голів та 7 результативних передач.

Александр Нюбель, 23 роки ("Шальке")

"Шальке" за крок від того, щоб втратити одного з найбільш перспективних воротарів сучасності.

За інформацією німецьких ЗМІ, Нюбель вже погодився на перехід у мюнхенську "Баварію".

Нюбель стане другим гравцем "Шальке" за два роки, який безкоштовно перейде у "Баварію". До цього мюнхенці переманили Леона Горецку.

У цьому сезоні Александр вже відіграв за "Шальке" 17 матчів.

Вілліан, 31 рік ("Челсі")

Наразі не відомо, де продовжить кар'єру колишній футболіст "Шахтаря" бразилець Вілліан. Влітку у нього закінчується контракт з "Челсі".

ЗМІ пов'язують Вілліана з різними клубами, але, ймовірно, що "Челсі" втримає одного зі своїх лідерів.

У цьому сезоні бразилець провів 24 матчі за "синіх", забив 5 голів та віддав 4 результативні передачі. Його вартість складає 32 мільйони євро.

Новини за темою: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

Дріс Мертенс, 32 роки ("Наполі")

Цей сезон Дріс проводить надзвичайно успішно. За 22 матчі бельгієць вже встиг забити 9 голів та віддав 4 результативні передачі.

Інтерес до Дріса приписують "Баварії", "Боруссії" Дортмунд та іншим клубам. Його вартість складає 25 мільйонів євро.

У минулому сезоні за "Наполі" Мертенс забив 19 голів та віддав 12 результативних передач.

Едінсон Кавані, 32 роки (ПСЖ)

В уругвайця відверто не найкращі відносини з деякими гравцями ПСЖ. Зокрема, Кавані ніяк не може порозумітися на полі з бразильцем Неймаром.

Тому не дивно, що Едінсон прагне змінити клуб. Найбільш ймовірно, що уругваєць перейде в мадридський "Атлетіко". Він начебто вже погодив умови контракту.

У цьому сезоні через травму Кавані зіграв тільки 11 матчів та забив 3 голи.

Ерік Байлі, 25 років ("Манчестер Юнайтед")

Закінчується контракт в івуарійця Еріка Байлі. Через травму він досі не зіграв у цьому сезоні жодного матчу за "Манчестер Юнайтед".

У минулому сезоні травма також не дозволила Еріку допомогти "червоним дияволам" – тільки 18 поєдинків.

Трансферна ціна Байлі складає 22 мільйони євро. У хорошій формі Ерік є зразковим захисником.

Давід Сільва, 33 роки ("Манчестер Сіті")

Досить давно відомо, що "Манчестер Сіті" не продовжуватиме контракт зі своїм іспанським капітаном Давідом Сільвою.

Вартість Давіда складає 15 мільйонів, але майже стовідсотково іспанець дістанеться якомусь клубу безкоштовно.

У цьому сезоні Давіда не можна назвати гравцем ротації в "Манчестер Сіті". Він зіграв 19 матчів, 15 з яких в рамках АПЛ. У його активі 3 голи та сім результативних передач. Іспанця точно рано списувати з рахунків.

Лука Модріч, 34 роки ("Реал")

Володар "Золотого м'яча" 2018 року хорват Лука Модріч не перший сезон заявляє про бажання покинути "Реал". Ймовірно, що в наступному сезоні ми побачимо Луку не тільки в іншому клубі, але й лізі.

Інтерес до 34-річного хорвата проявляв міланський "Інтер". Італійці не цураються укладати контракти з віковими гравцями. Як приклад, перехід влітку 33-річного Дієго Годіна.

Тому для Луки це буде хороша можливість ще трішки пограти у футбол на високому рівні. Тим паче, що Модріч аж ніяк не розгубив свої навички. У цьому сезоні він зіграв за "Реал" 17 матчів, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач.

Неманья Матіч, 31 рік ("Манчестер Юнайтед")

Змінити клуб хоче й 31-річний серб Неманья Матіч. У послугах футболіста зацікавлені мадридський "Атлетіко" та італійський "Мілан".

Через травму серб у цьому сезоні досі не зіграв жодного поєдинку за "червоних дияволів". Натомість у минулому сезоні він відіграв за МЮ 33 поєдинки.

Перехід Матіча в інший клуб ймовірний і тому, що в "Манчестер Юнайтед" вирішили освіжити склад.