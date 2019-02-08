Футболісти у віці 14-17 років загинули під час пожежі на базі "Фламенго" у Бразилії

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Місце пожежі на базі "Фламенго"
Місце пожежі на базі "Фламенго" / TV Globo

Загиблими під час пожежі на базі "Фламенго" були футболісти у віці 14-17 років. Ще троє юних футболістів перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, Спорт 24 писав про пожежу, яка виникла під ранок на базі футбольного клубу "Фламенго". За даними рятувальників, загинуло 10 осіб.

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Видання Globo повідомляє, що загиблі – юні футболісти команди. Всі вони жили у гуртожитку на базі, адже не були з Ріо-де-Жанейро.

Один із підтверджених загиблих – воротар Крістіан Есмеріо. На його сторінці у Facebook вже є позначка, що він помер.

Ще троє гравців отримали опіки. Один з них перебуває у важкому стані – він переніс опіки на 40% тіла.

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Теги: Спорт Футбол Бразилія Жертви
Джерело: 24 Канал
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