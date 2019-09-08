Футболісти української збірної відвідали один із дитячих будинків Запоріжжя: фото

192 Читать новость на русском
Гравці молодіжної збірної України з дітьми
Гравці молодіжної збірної України з дітьми / УАФ

Молодіжна збірна України зараз перебуває у Запоріжжі. Там команда проводить матчі відбору на Євро-2021. Після поразки у першій грі проти Фінляндії, гравці з тренерським штабом відправилися в один із дитячих будинків Запоріжжя

Гравці принесли з собою солодощі та футбольні м'ячі. 

До слова: Як вболівальники підтримували збірну України у Литві, а футболісти подякували їм: фото та відео

Також до заходу долучилися спонсори молодіжної збірної – компанія "Умань-Пиво" подарували дітям футболки, лимонад та іншу свою продукцію, а СК "Брокбізнес" застрахувала дітей.

Нагадаємо, вже 10 вересня молодіжна збірна України зіграє у Запоріжжі матч кваліфікації Євро-2021  з однолітками з Мальти. Початок зустрічі о 18:30.

blog_ava
На жаль чи нажаль: як добре ви знаєте українську мову?
сьогодні
99524
Теги: Спорт Футбол Діти і неповнолітні Новини Спорту Новини Запоріжжя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Леклер впевнено виграв гран-прі Італії, Хемілтон лише третій
сьогодні 17:38 Леклер впевнено виграв гран-прі Італії, Хемілтон лише третій
113
Євро-2020: Результати матчів та відео голів 7 вересня
сьогодні 11:52 Євро-2020: Результати матчів та відео голів 7 вересня
1940
Б'янка Андреєску здолала Серену Вільямс у фіналі US Open: відео
сьогодні 01:26 Б'янка Андреєску здолала Серену Вільямс у фіналі US Open: відео
789
Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
7 вересня 23:54 Хабіб Нурмагомедов переміг Дастіна Пор’є та захистив чемпіонський пояс UFC: відео
3047
Португалія перемогла Сербію у відборі Євро-2020, команди забили шість голів: відео
7 вересня 23:40 Португалія перемогла Сербію у відборі Євро-2020, команди забили шість голів: відео
1225
Новини
Більше новин
Залиште відгук