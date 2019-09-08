Футболісти української збірної відвідали один із дитячих будинків Запоріжжя: фото

Молодіжна збірна України зараз перебуває у Запоріжжі. Там команда проводить матчі відбору на Євро-2021. Після поразки у першій грі проти Фінляндії, гравці з тренерським штабом відправилися в один із дитячих будинків Запоріжжя

Гравці принесли з собою солодощі та футбольні м'ячі. До слова: Як вболівальники підтримували збірну України у Литві, а футболісти подякували їм: фото та відео Також до заходу долучилися спонсори молодіжної збірної – компанія "Умань-Пиво" подарували дітям футболки, лимонад та іншу свою продукцію, а СК "Брокбізнес" застрахувала дітей. Нагадаємо, вже 10 вересня молодіжна збірна України зіграє у Запоріжжі матч кваліфікації Євро-2021 з однолітками з Мальти. Початок зустрічі о 18:30.