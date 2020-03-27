Футболісти УПЛ зіграють проти блогерів та зірок шоу-бізнесу в FIFA20
У той час, поки чемпіонат України "на паузі", а гравці підтримують спортивну форму вдома, одна з доступних розваг – кіберфутбол. З 27 по 30 березня відбудеться Кубок з FIFA20, в якому візьмуть участь не тільки професійні футболісти, а й селебріті, блогери, спортсмени.
Участь у Кубку візьмуть футболісти донецького "Шахтаря", чернігівської "Десни", донецького "Олімпіка" та полтавської "Ворскли". А також добре знайомі багатотисячній аудиторії фанатів Kyivstoner, Андрій Бєдняков, Олександр "Фоззі" Сидоренко, Олег Вєрняєв, Томаш Кудрявий та Пазич.
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Усі матчі можна буде побачити в прямому ефірі. Гравці протистоятимуть один одному в форматі матчів на виліт, починаючи з 1/8 фіналу. У режимі віртуальної гри буде визначено чемпіона турніру з призовим фондом 5 тисяч доларів.
Live-трансляції матчів дивіться на YouTube-каналі FootballHub, а все, що залишилося за кадром – у соціальних мережах учасників.
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