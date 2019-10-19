Футболісти влаштували під час матчу стоячий протест, суперник за той час забив двічі: відео

Футболісти мексиканського клубу "Веракруз" вирішили влаштувати протест під час матчу. На початку зустрічі вони чотири хвилини просто стояли.

У такий спосіб гравці виступили з протестом через заборгованості із виплатою зарплати. За цей час їх суперники з "Тігрес" забили двічі – відзначилися Едуардо Варгас та Андре-П'єр Жиньяк.

Читайте також: Легендарного тренера МЮ Фергюсона звинуватили в здачі матчу "Ювентусу" за золотий годинник Rolex

Лише коли минуло чотири хвилини, футболісти "Веракруза" "розпочали" гру. Але на 8-й хвилині знову пропустили. Знову відзначився Варгас.

На 28-й хвилині "Тігрес" залишилися у меншості після вилучення Дуеньяса. Але господарі зуміли забити лише на 90-й хвилині, коли відзначився Казім-Річардс.

Відео стоячого протесту "Веракруз"