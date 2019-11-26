Футболісти "Ювентуса" осоромили Роналду під час тренування: відео

Зірковий футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду був злегка присоромлений на тренуванні "б'янконеррі". Футболісти італійського клубу грали в "квадрат" й Роналду був змушений відбирати м'яч. Таке завдання точно не до душі технічному португальцю.

Захисник "Ювентуса" Леонардо Бонуччі після пасу Пауло Дибали зумів прокинути м'яч між ніг Роналду.

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Це викликало захват та сміх у партнерів. Сам же Роналду був не надто радісний. Зокрема, посмішки на обличчі титулованого португальця не було.

Відео епізоду на тренуванні "Ювентуса"

Згодом Роналду відповів Бонуччі, піднявши до гори великий палець. У такий спосіб португалець показав Леонардо, що той класно зіграв.

Зазначимо, що Роналду тільки повернувся на футбольне поле. Португалець пропускав матч 13 туру чемпіонату Італії проти "Аталанти" через травму.

26 листопада "Ювентус" зіграє у 5 турі Ліги чемпіонів. Італійський клуб у Турині зустрінеться з мадридським "Атлетіко".