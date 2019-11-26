Футболісти "Ювентуса" осоромили Роналду під час тренування: відео

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Кріштіану Роналду / twitter.com/juventusfc

Зірковий футболіст "Ювентуса" Кріштіану Роналду був злегка присоромлений на тренуванні "б'янконеррі". Футболісти італійського клубу грали в "квадрат" й Роналду був змушений відбирати м'яч. Таке завдання точно не до душі технічному португальцю.

Захисник "Ювентуса" Леонардо Бонуччі після пасу Пауло Дибали зумів прокинути м'яч між ніг Роналду.

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Це викликало захват та сміх у партнерів. Сам же Роналду був не надто радісний. Зокрема, посмішки на обличчі титулованого португальця не було.

Відео епізоду на тренуванні "Ювентуса"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@cristiano nutmegged in Juventus training, and he doesn’t look very happy about it…

Допис, поширений Sky Sports (@skysports)

Згодом Роналду відповів Бонуччі, піднявши до гори великий палець. У такий спосіб португалець показав Леонардо, що той класно зіграв.

Зазначимо, що Роналду тільки повернувся на футбольне поле. Португалець пропускав матч 13 туру чемпіонату Італії проти "Аталанти" через травму.

26 листопада "Ювентус" зіграє у 5 турі Ліги чемпіонів. Італійський клуб у Турині зустрінеться з мадридським "Атлетіко".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ювентус Кріштіану Роналду
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