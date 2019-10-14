Футболісти записали відео в пам'ять про загиблих на війні вболівальників
14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, День українського козацтва та День створення УПА. Також це День Покрови Пресвятої Богородиці,
З нагоди Дня захисника України футболісти українських клубів записали відеозвернення. Загалом на відео присутні футболісти "Зорі", "Маріуполя", "Львова", "Динамо" та "Колоса".
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Дякуємо тобі, що живемо грою, а не війною
Що не боїмося очі підійняти до неба
Що чуємо гуркіт стадіону, а не снарядів
За свободу, справжню свободу
Дякуємо. І повертайся живим
За неофіційними даними, за час війни на Донбасі загинув 34 український фанат.
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