Футболісти записали відео в пам'ять про загиблих на війні вболівальників

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Футболісти підттрмали ультрас
Футболісти підттрмали ультрас / Радіо Свобода

14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, День українського козацтва та День створення УПА. Також це День Покрови Пресвятої Богородиці,

З нагоди Дня захисника України футболісти українських клубів записали відеозвернення. Загалом на відео присутні футболісти "Зорі", "Маріуполя", "Львова", "Динамо" та "Колоса".

Читайте також: Фанати "Динамо" проведуть акцію 14 жовтня до Дня захисника України

Дякуємо тобі, що живемо грою, а не війною
Що не боїмося очі підійняти до неба
Що чуємо гуркіт стадіону, а не снарядів
За свободу, справжню свободу
Дякуємо. І повертайся живим

За неофіційними даними, за час війни на Донбасі загинув 34 український фанат.

 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Війна на Донбасі День захисника України Динамо ФК Колос ФК Львів ФК Маріуполь ФК Зоря Ультрас Новини Спорту
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