Футболісти записали відео в пам'ять про загиблих на війні вболівальників

14 жовтня в Україні відзначають День захисника України, День українського козацтва та День створення УПА. Також це День Покрови Пресвятої Богородиці,

З нагоди Дня захисника України футболісти українських клубів записали відеозвернення. Загалом на відео присутні футболісти "Зорі", "Маріуполя", "Львова", "Динамо" та "Колоса".

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Дякуємо тобі, що живемо грою, а не війною

Що не боїмося очі підійняти до неба

Що чуємо гуркіт стадіону, а не снарядів

За свободу, справжню свободу

Дякуємо. І повертайся живим

За неофіційними даними, за час війни на Донбасі загинув 34 український фанат.