Футболісти збірної Чилі відмовилися виходити на гру проти Перу, за яку виступає гравець "Динамо"

Товариський матч між збірними Чилі та Перу, який був запланований на 19 листопада, не відбудеться.

Причина в тому, що гравці збірної Чилі відмовилися зіграти у товариському матчі, поки у країні тривають масові безпорядки та протести.

До слова: Протестувальники підпалили університет і пограбували церкву у Чилі: фото

Чому у Чилі протестують?Протести в Чилі почалися через підвищення цін на проїзд у громадському транспорті в Сантьяго.



Пізніше чилійці почали висловлювати невдоволення низькими зарплатами, пенсіями, соціальними виплатами, високою вартістю послуг охорони здоров'я, освіти.



У результаті заворушень загинули уже 20 людей.

Відтак головний тренер збірної Чилі Рейнальдо Руеда відпустив гравців до їх клубів.

Читайте також: Український захисник "Шахтаря" потрапив у збірну тижня від FIFA20

Варто зазначити, що в цьому матчі за збірну Перу міг зіграти захисник київського "Динамо" Карлос Самбрано. Попри те, що гравець так і не зіграв жодного матчу за киян, він постійно викликається до збірної та отримує там ігрову практику. Влітку 2019 року він зі збірною дійшов до фіналу Кубка Америки, де Перу поступилася збірній Бразилії.

Однак Самбрано таки може зіграти за збірну Перу. 16 листопада у команди запланований товариський матч проти Колумбії.