Футболісти збірної Італії оглушили дітей гучним виконанням гімну: яскраві фото

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Футболісти збірної Італії на чемпіонаті світу U-21
Футболісти збірної Італії на чемпіонаті світу U-21 / GETTY IMAGES

Футболісти збірної Італії на чемпіонаті світу U-21 вразили виконанням національного гімну. У матчі другого туру групи A проти Польщі італійці оглушили дітей гучним виконанням гімну.

Усі команди Італії відомі тим, що емоційно та голосно виконують свій національний гімн.

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Свого часу футбольну спільноту вразило виконання гімну легендою "Скуадри Адзурри" Джанлуїджі Буффоном. Емоційним виконанням гімну італійці заряджаються на матч.

Не відстає від головної команди й збірна Італії U-21. На чемпіонаті Європи, який відбувається в Італії, гравці "Скуадри Адзурри" настільки голосно заспівали гімн, що змусили хлопчиків, які стояли біля них, закривати вуха.

Найменше "пощастило" хлопчику, який стояв біля Федеріко К'єзи. Футболіст "Фіорентини" надзвичайно голосно співав і хлопчик не витримав.


Усі фото: GETTY IMAGES

Як виявилося згодом, емоційне виконання гімну не допомогло Італії. Італійці програли Польщі з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Крістіан Белік з лондонського "Арсеналу".

Після двох турів Польща має шість очок. Італія та Іспанія – по три очки, Бельгія – 0. В останньому турі Італія зіграє проти Бельгії, а Польща з Іспанією.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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