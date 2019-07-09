Футболісти збірної України досі не отримали преміальні за перемогу на чемпіонаті світу U-20

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Сергій Булеца
Сергій Булеца / fifa.com

Футболіст збірної України U-20 Сергій Булеца розповів про преміальні після перемоги на чемпіонат світу у Польщі. Гравець, який належить "Динамо", був одним з ключових у складі "синьо-жовтих".

Півзахисник отримав "Срібний м'яч" за підсумками виступу на ЧС. Він забив три голи та віддав дві результативні передачі.

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Після повернення в Україну гравці отримали почесні нагороди під час урочистостей у Будинку футболу в Києві. Також гравці отримали звання "Майстрів спорту України міжнародного класу".

Водночас футболісти досі не отримали преміальні. За словами Булеци, про преміальні поки нічого не говорили.

Також Булеца, який наступний сезон проведе в оренді у "Дніпрі-1", залишився задоволеним тим, як збірну привітали в Києві. Зокрема, вболівальники зустріли футболістів в аеропорту, а згодом ті відправилися в Будинок футболу.

Збірна України з футболу U-20 під керівництвом Олександра Петракова вперше в історії стала чемпіоном світу. У фіналі українці обіграли збірну Південної Кореї.

Олександру Петракову було присвоєно почесне звання "Заслужений працівник фізичної культури та спорту України".

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Чемпіонат світу U-20
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