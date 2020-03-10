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Футболісти збірної України на матчі проти Франції та Польщі відправляться у захисних масках

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Маски з клапанами / training365.ru

Спалах коронавірусу Covid-19 завдав чималих труднощів спортивному світу. Були скасовані чи перенесені заходи задля безпеки глядачів та самих спортсменів. Під загрозою і матчі за участі збірної України з футболу.

Вже точно відомо, що два товариські матчі збірної України – 27 березня проти Франції та 31 березня проти Польщі – відбудуться без глядачів.

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Але в Українській асоціації футболу вирішили подбати про самих футболістів. Під час подорожі Європою на ці матчі гравці національної збірної перебуватимуть у спеціальних захисних масках. Про це голова спортивно-медичного корпусу УАФ В'ячеслав Попов розповів в коментарі "Великому футболу".

"Національна команда буде забезпечена спеціальними масками з клапанами. Вони багаторазового використання. Перебування в готелі та перельоти повинно супроводжуватися обов'язковим використанням масок, які будуть в команді", – запевнив В'ячеслав Попов.

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Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Збірна України з футболу Новини Спорту Спорт Футбол
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