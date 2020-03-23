Футболісти збірної України отримали рекордну премію за вихід на Євро-2020

Гравці збірної України з футболу отримали рекордну премію за вихід на чемпіонат Європи, який перенесено на 2021 рік. Суму озвучив президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

У коментарі "Великому футболу" Павелко заявив, що всі премії виплачені. За його словами, йдеться про суму в 4 мільйони доларів.

Читайте також Шевченко веде переговори про продовження контракту зі збірною України

Сьогодні можу точно сказати, що всі премії виплачені. Це рекордна премія за весь час – з податками 4 мільйони доларів отримали наші гравці і тренери. Наша збірна гідна того, щоб отримувати рекордні премії,

– сказав Павелко.

4 мільйони доларів виділили на всю команду. Як розподілити суму – вирішували головний тренер Андрій Шевченко та капітан Андрій Пятов.

Це вся наша збірна, яка брала участь у відборі. Сам розподіл всередині вже вирішує тренерський штаб разом з капітаном команди. Єдине наше завдання, щоб це було з урахуванням податків, щоб вони були сплачені і гравці отримали, зароблену чесною працею премію,

– резюмував Павелко.

Шлях збірної України на Євро-2020

Збірна України вперше вийшла на Євро-2020, вигравши відбіркову групу.

На груповому етапі "синьо-жовті" здолали чинних чемпіонів Європи португальців, Сербію, Литву та Люксембург.

На Євро-2020 збірна України потрапила до групи C, де точно зіграє з Нідерландами та Австрією.

Останній суперник України визначиться у плей-офф кваліфікації Євро-2020.

Два матчі групового етапу Україна зіграє в Бухаресті (Румунія) та один – в Амстердамі (Нідерланди).

Євро-2020 відбудеться з 11 червня до 11 липня 2021 року.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.