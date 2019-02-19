Футболісти збірної України стануть кухарями в новому шоу: відео

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Збірна України з футболу
Збірна України з футболу / Євген Кравс

Футболісти збірної України взяли участь у створенні нового шоу від Федерації футболу України – "Футбольна кухня". Ведучим програми є шеф-кухар національної збірної Любомир Тошич.

Футбольна федерація показала лише промо нової програми "Футбольна кухня". Участь у зйомках шоу взяли Євген Коноплянка, Руслан Маліновський та Олександр Караваєв.

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"Наскільки важлива "правильна" їжа у житті професійних спортсменів. Що можна приготувати швидко та, водночас, смачно і корисно. Наскільки футболісти слідкують за своїм харчуванням і чи є в них власні секрети. Відтепер, все це та багато іншого – у Youtube-проекті "Футбольна кухня", – йдеться в описі до програми.

Програма вийде в ефір 25 лютого на YouTube-каналі Федерації футболу України.

 

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Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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