Футболістки збірної Швеції стали бронзовими призерками чемпіонату світу: відео

Жіноча збірна Швеції з футбол завоювала бронзові нагороди чемпіонату світу з футболу. У матчі за третє місце шведки переграли сенсацію турніру – збірну Англії.

Англія – Швеція 1:2

Голи: Кірбі, 31 – Асллані, 11, Якобссон, 22

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Збірній Швеції вдалося забити досить швидкий гол. Асллані скористалася помилкою англічанок і точно пробила в кут воріт. Через 11 хвилин подвоїла перевагу Швеції Якобссон. Вона переграла голкіперу чудовим обвідним ударом.

На 31 хвилині англійки зуміли відіграти один гол. Кірбі в стилі Ар'єна Роббена змістилася до центру й прекрасним ударом в кут забила гол. Практично відразу Англія забила другий гол, але арбітерка скасувала взяття воріт через порушення правил.

До завершення матчу обидві збірні мали чимало нагод відзначитися, але Швеції вдалося вирвати перемогу.

У фіналі ж, який відбудеться 7-го липня, зіграють збірні США та Нідерландів.