Гравцем львівського клубу цікавляться іноземні команди, трансфер оцінюється у 3 мільйони євро

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Бруно Дуарте влітку може покинути ФК "Львів"
Бруно Дуарте влітку може покинути ФК "Львів" / ФК "Львів"

Нападник футбольного клубу "Львів" Бруно Дуарте вже влітку може перейти до іншої команди. 23-річним форвардом активно цікавлять іноземні клуби.

Серед претендентів на форварда – данський "Копенгаген", угорський "МОЛ Віді", а також кілька бельгійських команд, повідомляє Sport Arena. До слова, саме в "МОЛ Віді" зі скандалом перейшов українець Іван Петряк.

До слова: Скандал Петряка в Угорщині: з'явилися нові подробиці

Поки в ФК "Львів" офіційно з пропозицією про трансфер Бруно ніхто не звертався, однак скаути названих вище клубів активно контактують з львів'янами. При цьому сума можливого трансферу оцінюється у 2-3 мільйони євро.

У чемпіонаті УПЛ Бруно Дуарте зіграв за "Львів" 25 матчів, в яких забив 9 голів. Останні шість матчів у чемпіонаті команда програла.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Львів
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