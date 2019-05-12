Футболісту "Динамо" зламали ребро, він більше не зіграє в сезоні: фото

У матчі 28-го туру "Динамо" – "Зоря" київський клуб втратив не тільки перемогу, але й важливих футболістів. Наставнику киян Олександру Хацкевичу довелося провести дві вимушені заміни.

У першому таймі проти луганців зазнав ушкодження угорський легіонер Тамаш Кадар. Захисник потягнув задню поверхню стегна. Чи зіграє угорець у цьому сезоні – не відомо.

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Сезон завершений для півзахисника "біло-синіх" Віталія Буяльського. За інформацією Footbalhub, причина перелом ребра.



Фото: footballhub

Його футболіст збірної України зазнав у зіткненні з воротарем "Зорі" Микитою Шевченком. Буяльський залишив поле на спецтранспорті. Головний лікар киян Леонід Миронов заявив, що сезон для Віталія завершено.



​Фото: footballhub

Таким чином, Буяльський став третім ключовим гравцем "Динамо", який через травму не зіграє в цьому сезоні. Ще на початку другої половини сезону травмувався іспанський нападник Фран Соль. Через операцію сезон завершено й для словенця Беньяміна Вербича.

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