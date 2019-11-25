Футбольна гра у Бразилії завершилася сутичками фанатів з поліцією: відео

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Святкування перемоги на вулицях Ріо-де-Жанейро / tellerreport.com

Перемога бразильської команди "Фламенго" в одному з найпрестижніших змагань Латинської Америки – Кубку Лібертадорес – завершилася масовою бійкою футбольних фанатів із правоохоронцями

Матч проти аргентинської "Рівер Плейт" відбувся 23 листопада у Ріо-де-Жанейро, повідомляє BBC.

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Понад мільйон людей вийшли на вулиці найбільшого міста Бразилії привітати футболістів. В одному з районів частина фанатів спробувала прорватися за поліцейський кордон. У бік правоохоронців полетіли пляшки і бруківка. 

Поліція відповіла сльозогінним газом та гумовими кийками. Скільки людей затримали і скільки постраждало внаслідок сутичок – поки невідомо.

Сутички футбольних фанатів з поліцією у Бразилії: дивіться відео

А на початку листопада у центрі Львова понад сто українських і французьких фанатів побилися стінка на стінку. Вибухових уболівальників довелося заспокоювати поліції. 

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Автор: Ірина Буртик
Теги: Спорт Футбол Бразилія Новини Спорту
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