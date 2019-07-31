Футбольна команда Tryzub української діаспори у Чикаго перемогла на міжнародному турнірі

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Футбольна команда Tryzub української діаспори у Чикаго перемогла на міжнародному турнірі

Українська команда Tryzub перемогла на міжнародному турнірі World Futsal Championship. А гравець клубу Тарас Дудич став найкращим бомбардиром турніру, відзначившись сім разів.

Турнір World Futsal Championship (це інтернаціональний турнір для аматорських команд) тривав з 23 до 27 липня у місті Орландо у величезному спортивному комплексі ESPN Wide world of sports complex. Проходив цей турнір під керівництвом AAU (Amateur Athlete Union). Сам турнір відбувався у два етапи. Перший – регіональний, на якому команда EFA Tryzub посіла перше місце (з сорока команд). На фінальну частину в Орландо ж прилітали ті команди, які мали фінансову змогу. Таких назбиралося аж понад 240 колективів з 12 країн світу.

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Найбільш драматичними для EFA Tryzub виявилися півфінал та фінал турніру. У першому вдалося перемогти команду з Австралії лише у серії пенальті (основний час 3:3, 3:2 по пенальті). А вже у фіналі "тризубівці" зустрілися з командою NY Ecuador, хоча за неї виступають одразу 6 бразильців. Після першого тайму EFA Tryzub "горіли" 1:3. Але зібралися, і за 9 секунд до кінця матчу вже випереджали наших суперників 4:3.

Саме на цьому турнірі гравець EFA Tryzub став найкращим бомбардиром – Тарас Дудич у п'яти матчах забив сім голів. Він отримав у подарунок м'яч з підписом Роберто Карлоса.

Тарас Дудич став найкращим бомбардиром турніру та отримав м'яч з автографом Роберто Карлоса

При цьому що з підготовкою в EFA Tryzub вийшло не дуже. На дворі літо та пора відпусток. Однак футболісти таки зуміли зібратися разом та тренуватися як мінімум двічі в тиждень. Особливо після важкого сезону, де у NFPL (National Futsal Premier Leaque) вони посіли 3 місце.

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Теги: Спорт Футбол
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