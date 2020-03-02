Футбольні фанати влаштували масову бійку перед матчем – відео
У 27-му турі чемпіонату Франції, "Ліон" вдома приймав "Сент Етьєна". Вболівальники обох команд за день до поєдинку влаштували сутичку в Ліоні.
Як повідомляє видання The Sun, у запеклій сутичці взяли участь десятки вболівальників з обох сторін.
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Фанати побилися і кидали один в одного різні предмети і фаєри. Першими відступили вболівальники "Сент-Етьєна", а на місце події приїхала поліція.
Відео сутички
Додамо, що поєдинок "Ліон" – "Сент-Етьєн" відбувся 1 березня, де перемогу святкували господарі поля – 2:0. За "Ліон" дублем відзначився Мусса Дембеле.
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