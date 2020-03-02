24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Футбольні фанати влаштували масову бійку перед матчем – відео

- Читать новость на русском
"Ліон" / sport.de

У 27-му турі чемпіонату Франції, "Ліон" вдома приймав "Сент Етьєна". Вболівальники обох команд за день до поєдинку влаштували сутичку в Ліоні.

Як повідомляє видання The Sun, у запеклій сутичці взяли участь десятки вболівальників з обох сторін.

Читайте також: Фанати "Баварії" зірвали матч образливими банерами, мюнхенці ледь не втратили перемогу 6:0

Фанати побилися і кидали один в одного різні предмети і фаєри. Першими відступили вболівальники "Сент-Етьєна", а на місце події приїхала поліція.

Відео сутички

Додамо, що поєдинок "Ліон" – "Сент-Етьєн" відбувся 1 березня, де перемогу святкували господарі поля – 2:0. За "Ліон" дублем відзначився Мусса Дембеле.

Низький тиск: причини гіпотонії та що робити
сьогодні
Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
1 березня 17:06 Воротар "Манчестер Юнайтед" Де Хеа пропустив ганебний гол від "Евертона": відео
Михайло Гема
1 березня 16:22 Фіналіст Євро-2016 забив неймовірний гол ножицями в чемпіонаті Мексики – відео
Юрій Семенюк
1 березня 14:23 Український хокеїст Мережко до крові відлупцював росіянина під час матчу – відео
Юрій Семенюк
1 березня 11:23 Майкі Гарсія у блискучому бою переміг Варгаса і вдало дебютував вже у 5-й вазі: відео
Михайло Гема
29 лютого 18:48 Фанати "Баварії" зірвали матч образливими банерами, мюнхенці ледь не втратили перемогу 6:0
Михайло Гема
Новини
Більше новин
Залиште відгук