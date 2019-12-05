Футбольні клуби заплатили 653,9 мільйона доларів агентам у 2019 році

ФІФА опублікувала звіт про посередників у міжнародних трансферах у 2019 році. Витрати клубів на комісійні агентам за трансфери зросли на 19% у порівнянні з минулим роком.

У 2019 було здійснено понад 17 тисячі трансферів, з них 3557 за участю хоча б одного посередника, повідомляє сайт ФІФА.

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Витрати клубів на комісійні агентам склали 653,9 мільйона доларів, що на 19,3% більше показника попереднього року.

Понад 80% всіх комісійних були виплачені клубами з Англії, Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії та Франції.

Найбільше у 2019 на комісійні витратили клуби з Італії – 130,5 мільйона доларів.

У 148 випадках агенти при трансфері отримали понад 1 мільйон доларів. Сумарна комісія за ці трансфери склала 65,9% від усієї суми комісійних у цьому році.

Найдорожчі трансфери 2019 року

Найбільше у 2019 році за гравця заплатив мадридський "Атлетіко". За даними порталу Transfermark, перехід португальця Жоау Феліша з лісабонської "Бенфіки" обійшовся португальцям у 126 мільйонів євро.

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Другим найдорожчим трансфером став перехід Антуана Грізманна з "Атлетіко" в "Барселону" – 120 мільйонів євро. Третій найдорожчий перехід – Еден Азар з "Челсі" у "Реал" (100 мільйонів євро).

Найдорожчим трансфером в Італії став перехід Маттейса де Лігта з "Аяксу" в "Ювентус" – 85 мільйонів євро.

Досі найдорожчим трансфером в історії футболу є купівля французьким ПСЖ бразильця Неймара. Французький клуб заплатив "Барселоні" за Неймара 222 мільйони євро.