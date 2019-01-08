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Топ-трансфери європейських клубів 2019
Зимове міжсезоння 2019 року не обійшлося без несподіванок на трансферному ринку. Зазвичай у цей період команди намагаються позбутися тих гравців, які не підійшли, а також знайти підсилення. Та у це трансферне вікно сталося і чимало гучних переходів.
Грудень 2018 року
Айнтрахт
Розпочати варто з тих європейських клубів, які цікаві українським вболівальникам футболу. Адже гратимуть проти наших команд у єврокубках. Першим почав підсилювати склад німецький "Айнтрахт", який зіграє проти донецького "Шахтаря" в 1/16 Ліги Європи. Першим новачком команди став півзахисник Себастьян Роде. Гравець перейшов з дортмундської "Боруссії" на правах оренди до кінця сезону і зможе зіграти проти "гірників".
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Роде вже захищав кольори "Айнтрахта" в 2010-14 роках, відігравши 108 поєдинків і забив 5 голів. У поточному сезоні 28-річний гравець втратив місце в складі Боруссії – він не провів жодного офіційного матчу.
Натомість "Айнтрахт" відпустив в оренду іншого півзахисника – Ніколай Мюллєр до кінця сезону виступатиме за "Ганновер".
Барселона
В грудні підсилилася і іспанська "Барселона". "Синьо-гранатові" орендували захисника "Валенсії" Джейсона Мурільо. Варто зазначити, що "Барселона" була змушена шукати підсилення через травму двох інших центральних захисників – Самуеля Умтіті та Томаса Вермалена.
Варто зазначити, що підпис під контрактом гравця з "Барселоною" поставила донька футболіста.
Леганес
В українського воротаря Андрія Луніна стало на одного конкурента менше. Іспанський "Леганес" відпустив голкіпера Йона Серантеса. Клуб та гравець розірвали угоду. Новим місцем роботи футболіста стане японський клуб "Авіспа Фукуока".
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Натомість побільшало конкурентів в іншого українця – Андрія Ярмоленка. Його "Вест Хем" підписав відомого француза Саміра Насрі. 31-річний хавбек тренувався з лондонською командою з листопада і після вдалого переглядового періоду уклав з "молотобійцями" контракт до кінця сезону.
1 січня 2019 року
Фіорентина
Іспанська "Севілья" та італійська "Фіорентина" узгодили оренду 27-річного колумбійського нападника Луїса Мурієля до кінця сезону. На гравця претендував ще один італійський клуб – "Мілан". У сезоні 2018/19 Луїс Мурієль провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. В італійській першості він раніше грав за "Удінезе", "Лечче" та "Сампдорію".
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2 січня
Челсі
Найгучніший трансфер теж прийшов з Німеччини. Поки найдорожчим гравцем міжсезоння став американський півзахисник Крістіан Пулішич. Англійський "Челсі" погодився заплатити за нього дортмундській "Боруссії" 64 мільйони євро. Але до кінця сезону футболіст і надалі виступатиме за "джмелів", а до нової команди приєднається вже влітку.
Варто зазначити, що "Боруссія" погодилася продати гравця, адже Пулішич не хотів підписувати з командою новий контракт.
Олімпіакос
Згадали про суперника "Шахтаря", можна перейти і до суперника "Динамо" у Лізі Європи. Грецький "Олімпіакос" теж не сидить, склавши руки. І вже встиг підсилитися одразу двома гравцями. Один з них – нападник Франко Солдано. Найцікавіше те, що на цього аргентинського нападника влітку претендувало саме київське "Динамо". Але в останній момент Олександр Хацкевич відмовився від його підписання. Тепер форвард зможе зіграти проти "Динамо" у Лізі Європи.
Ще один гравець – Йоргіс Масурас, який вже викликався до збірної Греції.
3 січня
Леганес
Іспанський клуб налаштований і надалі боротися за місце в Лі-Лізі. Для цього навіть орендували у англійського "Мідлсбро" нападника Мартіна Бреутвейта. Оренда до кінця сезону.
Монако
Поки у "Шальке" думають, що надалі робити з українцем Євгеном Коноплянкою, клуб покинув інший гравець. Бразильський захисник Налдо перебрався до "Монако". Про деталі контракту не повідомляється.
4 січня
Болонья
Одразу дуплетом вирішила вистрелити італійська "Болонья". І орендувала двох гравців у іспанського "Вілльяреала" – півзахисника Роберто Соріано і вінгера Ніколу Сансоне.
Борнут
Таким же дуплетом вистрелив і англійський "Бонмут". Клуб взяв одразу двох гравців у "Ліверпуля". У першому випадку вони купили форварда Домініка Соланке. За гравця заплатили 21 мільйон євро.
Ще одним футболістом, який приєднався до клубу, став захисник Даніель Кляйн. Однак його лише орендували.
Мілан
Доволі гучний трансфер провів і "Мілан". Італійський клуб купив півзахисника "Фламенго" Лукаса Пакету. Заплатили за нього 35 мільйонів євро. Ще 10 мільйонів євро бразильський клуб отримає у випадку вдалого виступу футболіста за "Мілан".
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Варто відзначити, що Лукасом Пакетою цікавилися і українські клуби. Спочатку взимку 2018 року його намагалося купити київське "Динамо", однак у "Фламенго" відкинули пропозицію киян. А вже влітку зацікавленість у придбанні півзахисника проявляв донецький "Шахтар".
6 січня
Реал
"Реал" підписав 19-річного хавбека "Манчестер Сіті" Браїма Діаса. Контракт хавбека розрахований на 6,5 років, до 30 червня 2025.
Іспанське видання Marca повідомляє, що Діас обійшовся "Реалу" у 17 мільйонів євро, а також 7 мільйонів потенційних бонусів. Також "містяни" отримають 15% від наступного продажу гравця. Діас зароблятиме у Іспанії 3,5 мільйони євро на рік.
7 січня
Селтік
Шотландський клуб орендував у ПСЖ Тімоті Веа. Гравець є сином знаменитого Джорджа Веа, який окрім футболу, також відомий, що є президентом Ліберії.
Вільяреал
Хавбек "Лестера" Вісенте Іборра перейшов у "Вільяреал". Контракт футболіста з новим клубом розрахований до 2023 року
Сума трансферу та деталі контракту наразі не розголошуються.
8 січня
Барселона
Іспанська "Барселона" підписала контракт із 19-літнім французьким захисником Жан-Клером Тодібо.
Гравець приєднається до "Барселони" як вільний агент. 30 червня у нього закінчується контракт з французькою "Тулузою", і вже 1 липня він офіційно стане гравцем іспанського клубу.
Варто зазначити, що Жан-Клер Тодібо народився 30 грудня 1999 року у столиці Французької Гвіани – місті Кайєнна. Його зріст – 1,90 м вага 71 кг. Виступає на позиції центрального захисника, однак може зіграти і опорного півзахисника. Дебютував за "Тулузу" 19 серпня 2018 року у матчі проти "Бордо" у чемпіонаті Франції. Загалом провів 10 матчів за клуб, забив один гол (у ворота "Ренна"). Вже викликався до молодіжної збірної Франції, за яку зіграв два матчі.
Порту
Захисник Пепе перешов у португальський "Порту". На офіційному сайті "драконів" повідомляється, що угода з гравцем розрахована до 30 червня 2021 року. До цього останнім клубом Пепе був турецький "Фенербахче", куди він перейшов влітку 2017 року. Взимку 2019 року клуб та гравець розірвали угоду, тож до "Порту" Пепе перейшов на правах вільного агента.
Варто зазначити, що Пепе виступав за "Порту" протягом трьох сезонів – з 2004 до 2007 року. За цей час двічі вигравав чемпіонати країни та розіграші національного Кубка. 2004 року також став у складі "Порту" воладарем Міжконтинентального кубка.
Після цього перебрався до мадридського "Реала", за який виступав наступні 10 років. Саме з іспанським клубом Пепе тричі вигравав Лігу чемпіонів, а також чемпіонат та Кубок Іспанії. У складі збірної Португалії вигравав Чемпіонат Європи 2016 року. При цьому Пепе народився у Бразилії, а португальське громадянство прийняв у 2007 році.
9 січня
Баварія
Захисник "Штутгарта" і національної збірної Франції Бенжамен Павар перейде до мюнхенської "Баварії".
Французький захисник приєднається до свого нового клубу лише в липні 2019 року і тоді підпише контракт на 5 років. Інші деталі угоди поки не повідомляються, пише прес-служба мюнхенського клубу.
Павар виступає за "Штутгарт" з 2016 року. Минулого літа захисник в складі збірної Франції став тріумфатором чемпіонату світу.
Раніше повідомлялося, що Павар дав згоду на перехід в "Баварію", а захисника намагалася перехопити "Барселона".
10 січня
Атлетік
Ібаї Гомес повернувся в рідний "Атлетік". Баски викупили контракт футболіста у "Алавеса". Нападник проведе у "Атлетіку" наступні 3,5 роки.
11 січня
Монако
Іспанський півзахисник лондонського "Челсі" Сеск Фабрегас перейшов у "Монако" за 10 мільйонів євро.
Футболіст підписав контракт на три з половиною роки. Крім того, півзахисник отримає бонуси, що дорівнюють сумі трансферу.
Фабрегас грав у складі "синіх" з 2014-го року. У поточному сезоні АПЛ іспанець взяв участь лише в шести поєдинках.
Севілья
Форвард "Барселони" Мунір Ель-Хаддаді продовжить кар'єру у "Севільї". Про деталі угоди поки не повідомляється. За інформацією ЗМІ, "Барса" отримає за 23-річного нападника трохи більше, аніж 1 мільйон євро.
У той же день "Севілья" оголосила про підписання захисника "Аякса" Максімілана Вебера. Клуби погодили трансфер за 10,5 мільйонів євро.
13 січня
Леганес
Український захисник Василь Кравець офіційно став гравцем іспанського клубу "Леганес". Українець підписав з іспанським клубом контракт до літа 2023 року
Раніше повідомлялося, що "Леганес" заплатить за перехід 21-річного захисника 2 млн євро, сума буде розділена між львівськими "Карпатами" і "Луго".
14 січня
Боруссія Дортмунд
19-річний захисник Леонардо Балерді продовжить кар'єру в Німеччині. "Джмелі" на офіційному сайті повідомили, що Леонардо Балерді підписав довгостроковий контракт з Боруссією Дормунд
Фінансові деталі та точний термін угоди футболіста не розголошують. За неофіційною інформацію "Боруссія" заплатила за аргентинця 15 мільйонів євро. У новому клубі Балерді буде виступати під 18 номером. Попереднім клубом Леонардо був "Бока Хуніорс".
17 січня
Гуанчжоу Фулі
Англійський "Тоттенхем" та китайський "Гуанчжоу Фулі" погодили трансфер бельгійського півзахисника Мусси Дембеле
Бельгієць виступає за "шпори" з 2012 року. Контракт футболіста з лондонським клубом закінчувався після поточного сезону, але лондонцям вдалося заробити на продажі футболіста. За оцінками ЗМІ, трансфер 31-річного бельгійця обійшовся китайцям у 9 мільйона євро.
21 січня
Барселона
Півзахисник "Сассуоло" Кевін-Прінс Боатенг став гравцем "блаугранас". Каталонський клуб на офіційному сайті повідомив про трансфер Кевіна-Прінса Боатенга в Барселону на правах оренди. Повідомляється, що орендна угода розрахована до кінця поточного сезону з опцією подальшого викупу за 8 мільйонів євро.
Луго
Іспанський "Луго" підписав захисника львівських "Карпат" Ореста Лебеденка. Гравець підписав контракт з "Луго" до 2023 року.
Сума трансферу не повідомляється. За даними ЗМІ, іспанський клуб за половину прав на гравця заплатив 700 тисяч євро.
23 січня
Челсі
Лондонський "Челсі" оголосив про підписання контракту з нападником італійського "Ювентуса" аргентинцем Гонсало Ігуаїном.
На своєму офіційному сайті "сині" повідомили, що 31-річний форвард виступатиме в їх складі на правах оренди до кінця сезону-2018/19.
"Коли з'явилася можливість приєднатися до "Челсі", я захотів нею скористатися. Це команда, яка мені завжди подобалася. У "Челсі" багата історія, прекрасний стадіон, і команда виступає в АПЛ, де я завжди хотів себе спробувати. Тепер я сподіваюся виправдати довіру "Челсі" на полі. Не можу дочекатися, щоб почати грати, і сподіваюся на швидку адаптацію", – зазначив Ігуаїн.
Що цікаво, першу половину сезону форвард збірної Аргентини провів у італійській Серії А, виступаючи на правах оренди за "Мілан". За "россонері" Ігуаїн забив 6 голів і віддав 1 результативну передачу в 15 матчах.
Марсель
Французький "Марсель" офіційно оголосив про підписання контракту з італійським нападником Маріо Балотеллі.
Варто нагадати, що останнім клубом Маріо Балотеллі була французька "Ніцца". До команди нападник приєднався у 2016 році. І допоміг завоювати бронзові нагороди чемпіонату Франції, забивши 15 голів у 23 матчах.
Однак вже у сезоні 2017-2018 у гравця розпочалися проблеми у клубі. Провалив Балотеллі і передсезонний збір на початку поточного сезону. Відтак у 10 матчах чемпіонату Франції він голів не забивав.
Марсельський "Олімпік" вже встиг представити гравця.
Барселона
"Барселона" офіційно підтвердила домовленість з "Аяксом" по центральному півзахиснику Френкі де Йонгу. Сума угоди склала 75 мільйонів євро. Голландець приєднається до каталонців у липні нинішнього року, його контракт розрахований на 5 років.
Трансфер довгий час висів на волоску: 21-річний де Йонг вибирав між "Барселоною" і ПСЖ, який в свій час був упевнений в підписанні голландського хавбека.
Футболіст провів за "Аякс" 65 матчів і забив 5 голів, а також відіграв 5 матчів за збірну Нідерландів.
Мілан
Італійський клуб підписав польського нападника Кшиштофа Пйонтека. Контракт розрахований до 2023 року.
Поляк лише минулого літа перейшов у "Дженоа" з "Краковії" за 4,5 млн євро і став головним відкриттям сезону в Серії А, забивши у 20 турах 13 голів. Його трансфер у "Мілан" оцінили в 35 мільйонів євро.
25 січня
Гент
Український півзахисник Сент-Трюйдена Роман Безус перейшов у Гент. При цьому клуби не розголошують деталі угоди. А сам Безус вже встиг відзначитися за новий клуб. Саме його гол допоміг "Генту" пройти у фінал Кубка Бельгії.
Фенербахче
Турецький клуб орендував у англійського "Челсі" півзахисника Віктора Мозеса. 28-річний футболіст поповнив стан "жовтих канарок" на правах оренди, яка розрахована на 1,5 року.
26 січня
Інтер
Захисник "Саутгемптона" та збірної Португалії Седрік Соареш продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії – "Інтер" орендував до кінця поточного сезону захисника.
27 січня
Монако
Монако орендував 23-річного вінгера Желсона Мартінша до кінця сезону. Права на гравця належать іспанському "Атлетіко".
Олімпіакос
Суперник "Динамо" в Лізі Європи "Олімпіакос" підсилився російським голкіпером Юрієм Лодигіним. Грецький клуб орендував футболіста у російського "Зеніта" до кінця поточного сезону.
29 січня
ПСЖ
Півзахисник "Зеніта" Леандро Паредес став гравцем Парі-Сен-Жермен. Повідомляється, що він підписав контракт з ПСЖ до 30 червня 2023 року. Про фінансові деталі трансферу з російського "Зеніта" не повідомляється. Сам трансфер може бути оцінений у 40 мільйонів євро
Севілья
Іспанський клуб орендував хорвата Марко Рога у "Наполі". Він захищатиме кольори севільців до кінця поточного сезону. Орендна угода не передбачає опцію подальшого викупу гравця.
Ювентус
Захисник "Лаціо" Мартін Касерес знову повернувся у туринський клуб. "Б'янконері" на офіційному сайті оголосили про оренду до кінця сезону оборонця. Повідомляється, що "Ювентус" заплатить "Лаціо" 600 тисяч євро за перехід гравця.
Олімпіакос
Захисник Авраам Пападопулос офіційно став гравцем пірейського "Олімпіакоса".
Попереднім клубом 34-річного футболіста був австралійський Брісбен Роар. Також варто зазначити, що Авраам вже виступав за пірейську команду з 2008 по 2014 роки та провів у "червоно-білій" футболці 175 матчів в усіх турнірах, забивши 6 голів.
Бетіс
Форвард "Парі Сен-Жермен" Хесе Родрігес продовжить кар'єру в Прімері – гравець відтепер захищатиме кольори "Бетіса"
25-річний нападник виступатиме за іспанський клуб на правах оренди до кінця сезону. Про інші деталі угоди поки не повідомляється.
30 січня
Тяньцзинь Теда
Форвард "Баварії" Сандро Вагнер покинув німецький клуб та перебрався до Китаю. Він захищатиме кольори "Тяньцзинь Теда". 31-річний німецький форвард підписав контракт з китайським клубом до грудня 2020 року.
За даними порталу transfermarkt "Баварія" отримала за свого нападника 5 мільйонів євро.
31 січня
Арсенал
Хавбек "Барселони" Деніс Суарес продовжить кар'єру у лондонському "Арсеналі". Іспанський хавбек виступатиме за "канонірів" на правах оренди.
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