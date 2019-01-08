Топ-трансфери європейських клубів 2019

Зимове міжсезоння 2019 року не обійшлося без несподіванок на трансферному ринку. Зазвичай у цей період команди намагаються позбутися тих гравців, які не підійшли, а також знайти підсилення. Та у це трансферне вікно сталося і чимало гучних переходів.

Грудень 2018 року

Айнтрахт

Розпочати варто з тих європейських клубів, які цікаві українським вболівальникам футболу. Адже гратимуть проти наших команд у єврокубках. Першим почав підсилювати склад німецький "Айнтрахт", який зіграє проти донецького "Шахтаря" в 1/16 Ліги Європи. Першим новачком команди став півзахисник Себастьян Роде. Гравець перейшов з дортмундської "Боруссії" на правах оренди до кінця сезону і зможе зіграти проти "гірників".

Sebastian Rode will join Eintracht Frankfurt on loan until June 30th, 2019.



We wish him the best of luck! pic.twitter.com/WAkGWAdiMu — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 27 грудня 2018 р.

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Роде вже захищав кольори "Айнтрахта" в 2010-14 роках, відігравши 108 поєдинків і забив 5 голів. У поточному сезоні 28-річний гравець втратив місце в складі Боруссії – він не провів жодного офіційного матчу.

Натомість "Айнтрахт" відпустив в оренду іншого півзахисника – Ніколай Мюллєр до кінця сезону виступатиме за "Ганновер".

Барселона

В грудні підсилилася і іспанська "Барселона". "Синьо-гранатові" орендували захисника "Валенсії" Джейсона Мурільо. Варто зазначити, що "Барселона" була змушена шукати підсилення через травму двох інших центральних захисників – Самуеля Умтіті та Томаса Вермалена.

Варто зазначити, що підпис під контрактом гравця з "Барселоною" поставила донька футболіста.

Леганес

В українського воротаря Андрія Луніна стало на одного конкурента менше. Іспанський "Леганес" відпустив голкіпера Йона Серантеса. Клуб та гравець розірвали угоду. Новим місцем роботи футболіста стане японський клуб "Авіспа Фукуока".

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Натомість побільшало конкурентів в іншого українця – Андрія Ярмоленка. Його "Вест Хем" підписав відомого француза Саміра Насрі. 31-річний хавбек тренувався з лондонською командою з листопада і після вдалого переглядового періоду уклав з "молотобійцями" контракт до кінця сезону.

1 січня 2019 року

Фіорентина

Іспанська "Севілья" та італійська "Фіорентина" узгодили оренду 27-річного колумбійського нападника Луїса Мурієля до кінця сезону. На гравця претендував ще один італійський клуб – "Мілан". У сезоні 2018/19 Луїс Мурієль провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. В італійській першості він раніше грав за "Удінезе", "Лечче" та "Сампдорію".

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2 січня

Челсі

Найгучніший трансфер теж прийшов з Німеччини. Поки найдорожчим гравцем міжсезоння став американський півзахисник Крістіан Пулішич. Англійський "Челсі" погодився заплатити за нього дортмундській "Боруссії" 64 мільйони євро. Але до кінця сезону футболіст і надалі виступатиме за "джмелів", а до нової команди приєднається вже влітку.

Borussia Dortmund has agreed with @ChelseaFC on the transfer of Christian Pulisic for a fee of €64 million



Pulisic will remain at BVB on loan until the end of the season. pic.twitter.com/jAur5xWwuQ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 2 січня 2019 р.

Варто зазначити, що "Боруссія" погодилася продати гравця, адже Пулішич не хотів підписувати з командою новий контракт.

Олімпіакос

Згадали про суперника "Шахтаря", можна перейти і до суперника "Динамо" у Лізі Європи. Грецький "Олімпіакос" теж не сидить, склавши руки. І вже встиг підсилитися одразу двома гравцями. Один з них – нападник Франко Солдано. Найцікавіше те, що на цього аргентинського нападника влітку претендувало саме київське "Динамо". Але в останній момент Олександр Хацкевич відмовився від його підписання. Тепер форвард зможе зіграти проти "Динамо" у Лізі Європи.

Ще один гравець – Йоргіс Масурас, який вже викликався до збірної Греції.

3 січня

Леганес

Іспанський клуб налаштований і надалі боротися за місце в Лі-Лізі. Для цього навіть орендували у англійського "Мідлсбро" нападника Мартіна Бреутвейта. Оренда до кінця сезону.

Монако

Поки у "Шальке" думають, що надалі робити з українцем Євгеном Коноплянкою, клуб покинув інший гравець. Бразильський захисник Налдо перебрався до "Монако". Про деталі контракту не повідомляється.

4 січня

Болонья

Одразу дуплетом вирішила вистрелити італійська "Болонья". І орендувала двох гравців у іспанського "Вілльяреала" – півзахисника Роберто Соріано і вінгера Ніколу Сансоне.

Борнут

Таким же дуплетом вистрелив і англійський "Бонмут". Клуб взяв одразу двох гравців у "Ліверпуля". У першому випадку вони купили форварда Домініка Соланке. За гравця заплатили 21 мільйон євро.

Ще одним футболістом, який приєднався до клубу, став захисник Даніель Кляйн. Однак його лише орендували.

TWO in one day pic.twitter.com/BQRmrjNbGO — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) 4 січня 2019 р.

Мілан

Доволі гучний трансфер провів і "Мілан". Італійський клуб купив півзахисника "Фламенго" Лукаса Пакету. Заплатили за нього 35 мільйонів євро. Ще 10 мільйонів євро бразильський клуб отримає у випадку вдалого виступу футболіста за "Мілан".

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Варто відзначити, що Лукасом Пакетою цікавилися і українські клуби. Спочатку взимку 2018 року його намагалося купити київське "Динамо", однак у "Фламенго" відкинули пропозицію киян. А вже влітку зацікавленість у придбанні півзахисника проявляв донецький "Шахтар".

6 січня

Реал

"Реал" підписав 19-річного хавбека "Манчестер Сіті" Браїма Діаса. Контракт хавбека розрахований на 6,5 років, до 30 червня 2025.

Іспанське видання Marca повідомляє, що Діас обійшовся "Реалу" у 17 мільйонів євро, а також 7 мільйонів потенційних бонусів. Також "містяни" отримають 15% від наступного продажу гравця. Діас зароблятиме у Іспанії 3,5 мільйони євро на рік.

7 січня

Селтік

Шотландський клуб орендував у ПСЖ Тімоті Веа. Гравець є сином знаменитого Джорджа Веа, який окрім футболу, також відомий, що є президентом Ліберії.

Вільяреал

Хавбек "Лестера" Вісенте Іборра перейшов у "Вільяреал". Контракт футболіста з новим клубом розрахований до 2023 року

Сума трансферу та деталі контракту наразі не розголошуються.

8 січня

Барселона

Іспанська "Барселона" підписала контракт із 19-літнім французьким захисником Жан-Клером Тодібо.

Гравець приєднається до "Барселони" як вільний агент. 30 червня у нього закінчується контракт з французькою "Тулузою", і вже 1 липня він офіційно стане гравцем іспанського клубу. Варто зазначити, що Жан-Клер Тодібо народився 30 грудня 1999 року у столиці Французької Гвіани – місті Кайєнна. Його зріст – 1,90 м вага 71 кг. Виступає на позиції центрального захисника, однак може зіграти і опорного півзахисника. Дебютував за "Тулузу" 19 серпня 2018 року у матчі проти "Бордо" у чемпіонаті Франції. Загалом провів 10 матчів за клуб, забив один гол (у ворота "Ренна"). Вже викликався до молодіжної збірної Франції, за яку зіграв два матчі.

Порту

Захисник Пепе перешов у португальський "Порту". На офіційному сайті "драконів" повідомляється, що угода з гравцем розрахована до 30 червня 2021 року. До цього останнім клубом Пепе був турецький "Фенербахче", куди він перейшов влітку 2017 року. Взимку 2019 року клуб та гравець розірвали угоду, тож до "Порту" Пепе перейшов на правах вільного агента.

Варто зазначити, що Пепе виступав за "Порту" протягом трьох сезонів – з 2004 до 2007 року. За цей час двічі вигравав чемпіонати країни та розіграші національного Кубка. 2004 року також став у складі "Порту" воладарем Міжконтинентального кубка. Після цього перебрався до мадридського "Реала", за який виступав наступні 10 років. Саме з іспанським клубом Пепе тричі вигравав Лігу чемпіонів, а також чемпіонат та Кубок Іспанії. У складі збірної Португалії вигравав Чемпіонат Європи 2016 року. При цьому Пепе народився у Бразилії, а португальське громадянство прийняв у 2007 році. 9 січня Баварія

Захисник "Штутгарта" і національної збірної Франції Бенжамен Павар перейде до мюнхенської "Баварії".

Французький захисник приєднається до свого нового клубу лише в липні 2019 року і тоді підпише контракт на 5 років. Інші деталі угоди поки не повідомляються, пише прес-служба мюнхенського клубу.