Футбольні вболівальники розтрощили вагон електрички Ніжин – Київ: фото погрому

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Розгромлений вагон фанатами / сайт "Укрзалізниці"

Футбольні вболівальники, які їхали приміським поїздом Ніжин – Київ, розгромили один з вагонів. Через це поїзд зупинили на одній зі станцій та викликали поліцію.

Як йдеться на сайті "Укрзалізниці", інцидент трапився 15 грудня.

"Вболівальники розтрощили вагон приміського поїзда № 6929, що слідував за маршрутом Ніжин – Київ. Хулігани зірвали 35 сидінь, стоп-кран, підпалювали петарди та фаєри. Машиніст був вимушений зупинити поїзд на станції Бобровиця та викликати працівників поліції. Затримка руху поїзда склала 38 хвилин. Хулігани, які пошкодили вагон, втекли до прибуття наряду поліції. За попередніми оцінками збитки Укрзалізниці становлять близько 40 тисяч гривень", – поскаржилися в "Укрзалізниці".


Фанати пошкодили вагон поїзду Ніжин – Київ (фото: Укрзалізниця)


Вболівальники зірвали 35 сидінь у вагоні (фото: Укрзалізниця)

Мова йде, скоріш за все, про фанатів київського "Динамо", які верталися з матчу команди з Чернігова проти "Десни". Кияни перемогли та піднялися на друге місце в турнірній таблиці. На самому матчі вболівальники неодноразово використовували фаєри та розтягнули образливий банер про братів Суркісів.

Як це було: Фанати "Динамо" вивісили образливий банер проти братів Суркісів: фото (18+)

Щодо "Укрзалізниці", то перевізник вказує на те, що за 11 місяців 2019 року залізничники зафіксували 256 випадків пошкодження приміських поїздів, з яких 209 випадків безпосередньо впливали на безпеку руху поїздів. Решта – розфарбування вагонів як ззовні, так і всередині.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту Залізниця Укрзалізниця Ультрас
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