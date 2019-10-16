Футбольні зірки України-2019: 2 грудня відбудеться церемонія нагородження

2 грудня відбудеться церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2019". Захід пройде у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

Наразі розпочато процедуру голосування за найуспішніших футбольних особистостей року.

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Під час церемонії буде оголошено переможців у низці номінацій:

символічна чоловіча та жіноча збірні;

найкращий футболіст / футболістка;

найкращий тренер чоловічої / жіночої команди;

найкращий молодий гравець / найкраща молода футболістка;

найкращі голкіпери чоловічих і жіночих команд;

найкращий гравець у футзал;

найкращий гравець у пляжний футбол;

найкращий арбітр;

найкраща дитяча академія.

Також на церемонії буде вручено спеціальні відзнаки за найуспішніші футбольні проєкти 2019 року.

Як обираються лауреати?Вони обираються шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів (тренерів/асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2019 року.

Хто отримав нагороди торік?

Торік найкращим молодим гравцем став Віктор Циганков ("Динамо"), найкращий тренер чоловічих команд – Юрій Вернидуб (на той час "Зоря"), найкращий футболіст – Марлос ("Шахтар"), найкраща тренерка жіночих команд – Наталія Зінченко ("Житлобуд-2", національна жіноча збірна України), найкраща футболістка – Дар'я Апанащенко ("Житлобуд-1").