Футбольні зірки України-2019: 2 грудня відбудеться церемонія нагородження
2 грудня відбудеться церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2019". Захід пройде у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".
Наразі розпочато процедуру голосування за найуспішніших футбольних особистостей року.
Читайте також: Україна на Євро-2020: ймовірні суперники та де будуть грати
Під час церемонії буде оголошено переможців у низці номінацій:
- символічна чоловіча та жіноча збірні;
- найкращий футболіст / футболістка;
- найкращий тренер чоловічої / жіночої команди;
- найкращий молодий гравець / найкраща молода футболістка;
- найкращі голкіпери чоловічих і жіночих команд;
- найкращий гравець у футзал;
- найкращий гравець у пляжний футбол;
- найкращий арбітр;
- найкраща дитяча академія.
Також на церемонії буде вручено спеціальні відзнаки за найуспішніші футбольні проєкти 2019 року.
Як обираються лауреати?Вони обираються шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів (тренерів/асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2019 року.
Хто отримав нагороди торік?
Торік найкращим молодим гравцем став Віктор Циганков ("Динамо"), найкращий тренер чоловічих команд – Юрій Вернидуб (на той час "Зоря"), найкращий футболіст – Марлос ("Шахтар"), найкраща тренерка жіночих команд – Наталія Зінченко ("Житлобуд-2", національна жіноча збірна України), найкраща футболістка – Дар'я Апанащенко ("Житлобуд-1").