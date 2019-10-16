Футбольні зірки України-2019: 2 грудня відбудеться церемонія нагородження

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"Футбольні зірки України-2019"
"Футбольні зірки України-2019" / ffu.ua

2 грудня відбудеться церемонія нагородження "Футбольні зірки України-2019". Захід пройде у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

Наразі розпочато процедуру голосування за найуспішніших футбольних особистостей року.

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Під час церемонії буде оголошено переможців у низці номінацій:

  • символічна чоловіча та жіноча збірні;
  • найкращий футболіст / футболістка;
  • найкращий тренер чоловічої / жіночої команди;
  • найкращий молодий гравець / найкраща молода футболістка;
  • найкращі голкіпери чоловічих і жіночих команд;
  • найкращий гравець у футзал;
  • найкращий гравець у пляжний футбол;
  • найкращий арбітр;
  • найкраща дитяча академія.

Також на церемонії буде вручено спеціальні відзнаки за найуспішніші футбольні проєкти 2019 року.

Як обираються лауреати?Вони обираються шляхом незалежного голосування професіональних футболістів, футболісток та головних тренерів (тренерів/асистентів тренерів) Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів Прем’єр-ліги та Професіональної футбольної ліги 2019 року.

Хто отримав нагороди торік?

Торік найкращим молодим гравцем став Віктор Циганков ("Динамо"), найкращий тренер чоловічих команд – Юрій Вернидуб (на той час "Зоря"), найкращий футболіст – Марлос ("Шахтар"), найкраща тренерка жіночих команд – Наталія Зінченко ("Житлобуд-2", національна жіноча збірна України), найкраща футболістка – Дар'я Апанащенко ("Житлобуд-1").

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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